رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32، الصادر في 7 أغسطس 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني، وتخصيص قطع أرض لصالح الأزهر والتعليم.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

- قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ديب محمد ديب أبو سلطان، من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1228 متر مربع (تبرع المواطنين ناصر محمد عبد الوهاب محمد فراج، وجمال حسن عبد الوهاب محمد فراج، وفراج حسن عبد الوهاب محمد فراج عبد الحكيم حسن عبد الوهاب محمد فراج، محمد يسرى حسن عبد الوهاب محمد فراج ( ضمن حوض الأربعين نمرة (8) زمام قرية الشيخ زياد، ناحية قرية طنبدى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 2231م2 كائنة بأرض الترعة السوهاجية الملغاة ضمن حوض البساتين نمرة (2) زمام نجع عبد الرحيم ناحية قرية الغريزات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة نجع عبد الرحيم للتعليم الأساسى.

