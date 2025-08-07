الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32، الصادر في 7 أغسطس 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني، وتخصيص قطع أرض لصالح الأزهر والتعليم.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
- قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ديب محمد ديب أبو سلطان، من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1228 متر مربع (تبرع المواطنين ناصر محمد عبد الوهاب محمد فراج، وجمال حسن عبد الوهاب محمد فراج، وفراج حسن عبد الوهاب محمد فراج عبد الحكيم حسن عبد الوهاب محمد فراج، محمد يسرى حسن عبد الوهاب محمد فراج ( ضمن حوض الأربعين نمرة (8) زمام قرية الشيخ زياد، ناحية قرية طنبدى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 2231م2 كائنة بأرض الترعة السوهاجية الملغاة ضمن حوض البساتين نمرة (2) زمام نجع عبد الرحيم ناحية قرية الغريزات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة نجع عبد الرحيم للتعليم الأساسى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرارات رئيس الوزراء الجديده قرارات رئيس الوزراء اليوم قرارات رئيس الوزراء اسقاط الجنسية المصرية إقامة معهد أزهرى

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

إجراءات زيادة الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم

انخفاض جديد في البيضاء والبلدي يحافظ على ارتفاعه، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

انهيار جزئي لعقار بعين شمس وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

صباح هادئ في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا العيار يسجل 3910 جنيها

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads