محافظات

فرق 100 يوم صحة بالإسماعيلية تواصل تقديم خدماتها للأسبوع الخامس (صور)

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة بالإسماعيلية، فيتو

تواصل فرق مبادرة 100 يوم صحة في محافظة الإسماعيلية، تقديم خدماتها الطبية للمواطنين، والتي تشمل الكشف الطبي والفحص المجاني، وذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بصحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم. 

جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية بالمركز التكنولوجي لحي أول (صور)

إصابة شخصين في تصادم سيارة نصف نقل مع توك توك بالإسماعيلية

مشاركة واسعة من الفرق الطبية 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من الفرق الطبية "الثابتة والمتحركة" لتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات. 

ومن جهة أخرى كانت قد أحالت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عدد من العاملين بوحدة أبو صوير البلد الصحية للتحقيق لوجود تقصير وإهمال في أداء العمل والتغيب بدون إذن، ووجَّهت بإعادة تقييم القوى البشرية بالإدارة لتلافى السلبيات التى تم رصدها خلال المرور. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية 

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجرتها الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة إلى وحدة أبو صوير البلد بإدارة أبو صوير الصحية؛ للوقوف على انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

تفقد عيادة طب الأسرة 

حيث تفقدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، عيادة طب الأسرة وتابعت انتظام صرف الوسائل، واطلعت على دفاتر الحضور والإنصراف وحصر المتغيبين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، كما تفقدت عيادة الأسنان والتأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر المستلزمات الخاصة بالعيادة وانتظام إجراء التدخلات اللازمة للمترددين، وأبدت ملاحظاتها على تقييم تسجيل الحالات بالسجلات. 

معدلات تردد المواطنين 

وتابعت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، معدًّل تردد المواطنين على الفحص بالفريق الثابت لحملة ١٠٠ يوم صحة بالوحدة، وأوصت بوضع لافتة إرشادية بمكان فريق الكشف بالمبادرات الرئاسية فى مدخل الوحدة، ثم توجهت لمعمل الوحدة ثم الصيدلية للتأكد من إنتظام صرف التذاكر وتوافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات.  

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية، للوقوف على مدى الانضباط الإداري للأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية. 

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة سير وانتظام العمل بالمنشآت الصحية.

