جامعة حلوان تستقبل طلاب جامعة السلطان قابوس ضمن برنامج Music Art

استقبلت كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، مجموعة من طلاب قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية المتميزين بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس، وذلك للمشاركة في برنامج Music Art، وهو برنامج خاص مميز بمصروفات لمرحلة البكالوريوس، والذي أقيم داخل رحاب الكلية خلال الفصل الصيفي، في إطار التعاون الأكاديمي المثمر بين الجامعتين.

ويأتي هذا البرنامج في سياق حرص الجامعة على دعم التبادل الثقافي والفني، وتعزيز فرص التعلم المشترك وتبادل الخبرات الموسيقية بين الطلاب العرب.

ويقام البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة الصياد منسق البرنامج.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على إيمان الجامعة بأهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم العملية التعليمية والفنية، والانفتاح الأكاديمي والتزامنا بتعزيز الفنون والثقافة، مضيفًا نرحب دائمًا بكل شراكة تعزز من مكانة الجامعة كمنبر للعلم والإبداع.

وعبرت الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميدة كلية التربية الموسيقية، عن بالغ سعادتها باستضافة طلاب جامعة السلطان قابوس ضمن برنامج Music Art، قائلة: “كان لوجودهم بيننا أثرٌ إيجابي كبير على البيئة التعليمية والفنية في الكلية، ونؤكد التزامنا بمواصلة هذا التعاون البنّاء الذي يعكس عمق الروابط الأكاديمية والثقافية بين الجامعتين”.

كما توجهت إدارة الكلية بخالص الشكر والتقدير للدكتورة آيات المطاعنية رئيس قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية بجامعة السلطان قابوس، والدكتورة سعاد خان بالجامعة، وأيضًا لكل الأساتذة القائمين على التدريس في البرنامج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

