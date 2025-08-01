جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا 2025 / 2026

تعلن جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويستمر التقديم حتى ٣١ أغسطس، حيث يمكن للطلاب الراغبين في التقدم الدخول على موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا عبر الرابط التالي هنا



ويقوم الطالب باختيار التقدم للدراسات العليا، ثم إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر، والبريد الإلكتروني، ليتم إرسال كلمة مرور خاصة بالطالب على بريده الإلكتروني تمكنه من الدخول واستكمال بيانات التسجيل.

بعد تسجيل الدخول واختيار "طالب متقدم للدراسات العليا"، يقوم الطالب باستكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة، ثم انتظار نتيجة القبول.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على دعم منظومة الدراسات العليا والبحوث، إيمانًا منها بدورها الحيوي في تنمية المجتمع وتقديم حلول عملية للتحديات الراهنة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة بحثية محفزة تدعم الإبداع والابتكار.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تطوير البحث العلمي يساهم في إعداد كوادر أكاديمية قادرة على المساهمة الفعالة في التقدم العلمي، مؤكدًا على تسهيل إجراءات التقديم وتحديث المنظومة الإلكترونية بشكل مستمر لضمان جودة الخدمة المقدمة للطلاب.

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