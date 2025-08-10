الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ختام معسكر الإعداد للفرق المتقدمة لبرنامج ما قبل الاحتضان بحاضنة Biocluster بجامعة حلوان

جامعه
جامعه
ads

اختتمت فعاليات معسكر الإعداد للفرق المتقدمة لبرنامج ما قبل الاحتضان "النداء الأول"، وجاء تنظيم المعسكر في إطار التعاون بين جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وأكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتورة جينا الفقي رئيس الأكاديمية، وبدعم الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وبإشراف الأستاذة ياسمين سمير مدير البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاق، والدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لمشروع Biocluster.

وقد بدأ المعسكر فعالياته بمشاركة 25 فريقًا مبتكرًا تم اختيارهم للانضمام إلى البرنامج، بهدف دعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

وتضمن المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا علي مدار ٣ أسابيع  حيث تم تنفيذ أربع ورش عمل متخصصة تفاعلية، عن بناء عقلية رائد الأعمال، نموذج العمل التجاري، بحوث السوق ومهارات عرض الافكار، قدمها نخبة من الخبراء والمدربين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مما ساهم في تزويد المشاركين بالمهارات العملية والعلمية اللازمة لبدء مشروعات ناجحة ومستدامة.

وفي هذا السياق، صرح  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر الحاضنات التكنولوجية إحدى الأدوات المحورية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أننا نؤمن أن دعم العقول الشابة وتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم هو استثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة.

و أشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أهمية دور الجامعة في ربط البحث العلمي بريادة الأعمال، حيث تحرص الجامعة على تبني مشروعات تُسهم في نقل نتائج البحث العلمي إلى السوق، وتمثل الحاضنات التكنولوجية مثل Biocluster  منصة فعالة لتحويل المعرفة إلى تطبيقات ملموسة، تخلق فرصًا حقيقية في سوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم على دور الكلية في دعم الابتكار داخل الجامعة، حيث تعد بيئة خصبة للبحث والتطوير، لحرصنا على ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، واحتضان الأفكار التي يمكن أن تتحول إلى حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع.

وأوضح  الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية  أن المعسكر يمثل بداية فعلية للمسار الريادي للفرق المشاركة، في مجالات التكنولوجيا الحيوية، النظم الطبية الحيوية والأغذية والمشروبات، من خلال تهيئة مناخ محفز وداعم للفرق المتميزة، وكذلك التدريب العملي والإرشاد الفني، لنساعدهم في اجتياز مرحلة ما قبل الاحتضان  لبناء النموذج النماذج الأولية والانطلاق الي  بمشروعاتهم نحو السوق بكفاءة.

ويأتي المعسكر ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل جامعة حلوان، بما يسهم في تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للإبداع، وتحقيق الإقتصاد  القائم على المعرفة بمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمى أكاديمية البحث الحاضنات التكنولوجية التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads