السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير تعليم الجيزة يتابع اختبارات القبول بالمدرسة السعيدية الرياضية

اختبارات القبول الرياضية
اختبارات القبول الرياضية للعام الدراسي الجديد 

قام سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية لمتابعة اختبارات القبول الرياضية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 بالمدرسة السعيدية الرياضية الإعدادية، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا منذ الصغر.

اختبارات القبول الرياضية للعام الدراسي الجديد 

وخلال الجولة، أكد "عطية" أن المدرسة السعيدية الرياضية تمثل نموذجًا رائدًا في دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب الرياضي الاحترافي، لإعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر في المحافل المحلية والدولية، كما شدد على ضرورة اختيار الطلاب على أسس علمية وفنية دقيقة، تضمن انضمام العناصر المتميزة التي تمتلك الموهبة والانضباط والروح الرياضية.

وأعرب عن تقديره لجهود لجان الاختبارات والمدربين في توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب، مؤكدًا أن الرياضة تعد شريكًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والبدنية.

استمرار الدعم الكامل للموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية

واختتم "عطية" جولته بتوجيه التحية لفريق العمل بالمدرسة السعيدية الرياضية، مشيدًا بما حققته من إنجازات وبطولات على مدار الأعوام الماضية، ومؤكدًا استمرار الدعم الكامل للموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، تنفيذًا لرؤية الدولة في الاستثمار في طاقات الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التربية والتعليم بالجيزة الجيزة المدرسة السعيدية المدرسة السعيدية الرياضية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وزير التعليم يستقبل سفير سويسرا لدى مصر لبحث تطوير التعليم الفني

جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا 2025 / 2026

التصحيح إلكتروني بلا تدخل بشري، التعليم تنفي مزاعم التلاعب في تصحيح "البابل شيت"

بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي غدا

التعليم تعلن موعد فتح باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة

كيفية التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025، الرابط الرسمي

فتح باب التقدم إلكترونيا لمدارس "STEM” ومدرسة المتفوقين بعين شمس

تنسيق الجامعات 2025، تعرف على برنامج الأمن السيبراني بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads