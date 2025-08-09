مدير تعليم الجيزة يتابع اختبارات القبول بالمدرسة السعيدية الرياضية

قام سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية لمتابعة اختبارات القبول الرياضية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 بالمدرسة السعيدية الرياضية الإعدادية، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا منذ الصغر.

اختبارات القبول الرياضية للعام الدراسي الجديد

وخلال الجولة، أكد "عطية" أن المدرسة السعيدية الرياضية تمثل نموذجًا رائدًا في دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب الرياضي الاحترافي، لإعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر في المحافل المحلية والدولية، كما شدد على ضرورة اختيار الطلاب على أسس علمية وفنية دقيقة، تضمن انضمام العناصر المتميزة التي تمتلك الموهبة والانضباط والروح الرياضية.

وأعرب عن تقديره لجهود لجان الاختبارات والمدربين في توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب، مؤكدًا أن الرياضة تعد شريكًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والبدنية.

استمرار الدعم الكامل للموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية

واختتم "عطية" جولته بتوجيه التحية لفريق العمل بالمدرسة السعيدية الرياضية، مشيدًا بما حققته من إنجازات وبطولات على مدار الأعوام الماضية، ومؤكدًا استمرار الدعم الكامل للموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، تنفيذًا لرؤية الدولة في الاستثمار في طاقات الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.