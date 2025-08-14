تايلور سويفت تكشف أسماء أغاني ألبومها The Life of a Showgirl

كشفت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، عن أسماء أغاني ألبومها الجديد‘The Life of a Showgirl’، المقرر طرحه رسميا في ٣ أكتوبر ٢٠٢٥.

ويتضمن ألبوم The Life of a Showgirl، ١٢ أغنية جاءت أسماؤها كالتالي:ـ

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin the Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. CANCELLED!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

سكوتر براون لم يساعد تايلور سويفت

في سياق متصل، صرح مصدر لمجلة "بيبول"، بأن سكوتر براون مدير أعمال تايلور سويفت السابق، لم يلعب أي دور في مساعدة المغنية الأمريكية تايلور سويفت، على استعادة حقوق ألبوماتها الغنائية القديمة، على الرغم من نفيه من إعلانه عن ذلك في عدة تصريحات صحفية.

تايلور سويفت تكذب سكوتر براون

وأوضحت المجلة في تقريرها، أنه على عكس تقرير كاذب سابق لـ براون، فإنه لم يكن هناك أي طرف خارجي شجع على هذا البيع، واستعادة تايلور لحقوقها الغنائية، وأن الفضل في هذه الفرصة، يعود فقط إلى شركاء شامروك كابيتال، وفريق إدارة تايلور في ناشفيل فقط.

وأعلنت تايلور سويفت في وقت سابق، أنه استعادت الآن حقوق جميع أعمالها الموسيقية، وقد تحققت هذه اللحظة أخيرًا رغمًا عن سكوتر براون، وليس بفضله.

تايلور سويفت أفضل مغنية ريفية في القرن الـ 21

تُوِّجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بلقب أفضل فنانة ريفية في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمجلة بيلبورد.

وتدرس شركة Shamrock Capital، بيع النسخ الأصلية للألبومات الستة الأولى للمغنية تايلور سويفت، مرة أخرى، مقابل مبلغ يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار.

فيما ذكرت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية، أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت ، تتعاون مع الموسيقي الشهير، وقائد الأوركسترا إريك أرفيندر، في ألبومها الجديد.

