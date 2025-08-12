استعدادا للسوبر الألماني، بايرن ميونخ يتخطى جراسهوبرز وديا (صور)

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره جراسهوبرز السويسري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وأحرز بايرن ميونخ هدفين في شباك جراسهوبرز السويسري بالشوط الأول، عن طريق لينارت كارل في الدقيقة 11، فيما أحرز الهدف الثاني جونا كوسي أساري بالدقيقة 26 عن طريق جونا كوسي أساري لينتهي الشوط الاول بتقدم الفريق البافاري بهدفين نظيفين.

بايرن ميونخ يتخطى جراسهوبرز وديا استعدادا للسوبر الألماني

وفي الشوط الثاني، سجل لوريس جيا ندو مينيكو الهدف الأول لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي جراسهوبرز السويسري في الدقيقة 51، لنيتهي اللقاء بفوز بايرن 2 / 1.

ويستعد فريقا بايرن ميونخ وشتوتجارت لبدء موسمهما الجديد 2025-2026 بخوض مباراة السوبر الألماني التي تحمل اسم أسطورته فرانز بيكنباور.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في السوبر الألماني

ويلتقي بايرن ميونخ وشتوتجارت على ملعب إم إتش بي أرينا يوم السبت 16 أغسطس 2025 في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة في السوبر الالماني.



ويشارك البايرن في هذه النسخة كبطل للدوري الألماني، بينما يدخل شتوتجارت المباراة كبطل كأس ألمانيا.

أرقام شتوتجارت في السوبر الألماني



تُعد هذه المشاركة الثالثة لفريق شتوتجارت في السوبر الألماني حيث فاز الفريق باللقب في أول مشاركة عام 1992 كبطل دوري، بينما خسر في مشاركته الثانية الموسم الماضي كوصيف أمام باير ليفركوزن.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها شتوتجارت المباراة على أرضه وبصفته بطل كأس ألمانيا.

وسجل شتوتجارت 5 أهداف واستقبل 3 وخسر ركلات الترجيح مرة واحدة الموسم الماضي.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي قائمة الهدافين التاريخيين للسوبر برصيد 7 أهداف، يليه توماس مولر بـ5 أهداف.

