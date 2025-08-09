النصر السعودي يرفع عرضه إلى 30 مليون يورو لضم جناح بايرن ميونخ

رفع نادي النصر السعودي عرضه المالي من أجل حسم التعاقد مع الدولي الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ رفض العرض الأول من النصر السعودي لضم كومان

وقالت تقارير صحفية سابقة إن نادي بايرن ميونخ رفض عرضًا من النصر السعودي للتعاقد مع كومان في الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 22 مليون يورو.

وقال الألماني فلوريان بلاتنبرج، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، إن النصر يستعد لتقديم عرضه الجديد لضم كومان.

وأوضح بلاتنبرج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن العرض الجديد ستصل قيمته إلى 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه النادي البافاري.

وحال موافقة بايرن ميونخ، ينضم الجناح الفرنسي إلى الفريق السعودي بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة وينتهي في 2028.

