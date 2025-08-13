الأربعاء 13 أغسطس 2025
خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية: تصريحات ‎نتنياهو بشأن "‎إسرائيل الكبرى" انتهاك للقانون وتغطية على جرائمه

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن تصريحات ‎نتنياهو بشأن ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى” تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لإخفاء جرائمه.

 

إمعان في الإبادة والتهجير والضم ومعاداة السلام

وأضافت الخارجية الفلسطينية: تصريحات ‎نتنياهو بشأن "‎إسرائيل الكبرى" إمعان في الإبادة والتهجير والضم ومعاداة السلام.

في سياق متصل، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، توطئة لإقامة ما سماه "إسرائيل الكبرى"، مؤكدة أن هذه التصريحات تعتبر بمثابة استباحة  لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تحدٍ سافر للقانون الدولي

وأكدت الامانة العامة أن هذه التصريحات تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي الجماعي وتحديًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، كما أنها تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام  استعمارية.

التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار 

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الامن الدولي الي الاضطلاع بمسئوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال.
 

جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الكبرى استباحة لسيادة دول عربية الخارجية الفلسطينية

