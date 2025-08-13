بيان عاجل من السعودية ردا على تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية

وأكدت الخارجية السعودية، الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة.

إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة

وقالت الوزارة في بيان لها: "تحذر المملكة المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا".

