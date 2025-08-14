أهداف مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)
مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام، توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد انتصار دراماتيكي على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في مدينة أوديني الإيطالية.
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام
وتقدم توتنهام، بطل الدوري الأوروبي، في الدقيقة 39 عبر نيكي فان دي فين إثر متابعته لكرة مرتدة من العارضة بعد تصدي الحارس لتسديدة جواو بالينيا المعار من بايرن ميونيخ الألماني.
وضاعف توتنهام تقدمه عبر كريستيان روميرو الذي نال شارة القيادة قبل ساعات من اللقاء بعد رحيل القائد سون هيونج مين، وتمكن من تسجيل هدف برأسية قوية، فشل حارس باريس لوكاس شوفاليه في إيقافها.
وقلص سان جيرمان الفارق في الدقيقة 85 بواسطة الكوري الجنوبي لي كانغ إن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جوليلمو فيكاريو.
كما تمكن البرتغالي جونسالو راموس من إحراز هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من عثمان ديمبلي.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة ونجح باريس سان جيرمان في تحويل 4 ركلات من أصل 5، بينما أضاع توتنهام ركلتين، ليتوج الفريق الفرنسي باللقب بعد فوزه 4-3، ويُضيف لقبًا جديدًا إلى سجله الأوروبي.
