حملات تموينية متنوعة بدمياط تسفر عن تحرير 50 مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز والأنشطة التموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف الأستاذ مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة وضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقد أسفرت الحملات التي نُفذت يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 عن تحرير خمسين محضرًا تموينيًا متنوعًا بمختلف القطاعات، شملت أربعة عشر محضرًا في مجال المخابز، من بينها ثمانية محاضر تتعلق بنقص وزن الرغيف، بالإضافة إلى محضرين بسبب عدم وجود قائمة تشغيل، إلى جانب أربعة محاضر لعدم وجود سجل زيارات داخل المخابز.

تحرير 34 محضرا بمجال الأسواق

وفيما يتعلق بمجال الأسواق، تم تحرير أربعة وثلاثين محضرًا، تضمنت ستة عشر محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعشرة محاضر لعدم وجود شهادات صحية، إلى جانب ستة محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مخزن، ومحضر آخر ضد أحد البدّالين التموينيين لتصرفه في حصة تموينية شملت مائة وأربعين زجاجة زيت ومائة وأربعين كيس سكر.

أما في مجال المواد البترولية فقد تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار الغاز، بالإضافة إلى محضر آخر لاستخدام أسطوانات غاز تجارية داخل أماكن مزودة بالغاز الطبيعي، حيث تم التحفظ على اثنتين من الأسطوانات التجارية المستخدمة بالمخالفة.

من جانبه شدد الأستاذ مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط على استمرار الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع المدعمة لمستحقيها بجودة وأسعار مناسبة.

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