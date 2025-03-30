حملات تموينية لمراقبة الأسواق والمخابز بدمياط

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي عبد الكريم، حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان توافر السلع بالأسعار الرسمية والتأكد من جودة المنتجات المطروحة حفاظًا على صحة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر،

متابعة المخابز ومستودعات الغاز لضمان توافر السلع

كما شملت الحملات المرور على المخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود، لمتابعة توافر أسطوانات الغاز بالأسعار المقررة، مع تشديد الرقابة على عمليات التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملات مكثفة علي الاسواق بدمياط

تشديد الرقابة لمنع الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأكدت المديرية استمرار تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، لمواجهة أي محاولات غش تجاري أو تلاعب في الأسعار، وضمان استقرار الأسواق خلال موسم العيد.

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