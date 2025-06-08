٦٢ مخالفة تموينية في أيام العيد خلال حملات رقابية مكثفة بدمياط

تنفيذًا لتعليمات المحافظ برفع حالة الطوارئ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة عدة حملات رقابية مكثفة، استهدفت الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة ومستودعات الغاز، بهدف إحكام الرقابة وضبط المخالفات، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى.

تحرير عشرات المحاضر للمخالفين

وبحسب ما أعلنته مديرية التموين برئاسة مجدي عبد الكريم، فقد أسفرت الحملات التي نُفذت يوم السبت، ثاني أيام العيد، عن تحرير 62 محضرًا تموينيًا متنوعًا ضد عدد من المنشآت والمحال.

مخالفة تموينية في أيام العيد خلال حملات رقابية مكثفة بدمياط، فيتو

مخالفات متنوعة تشمل الخبز والأسواق

شملت المخالفات التي تم رصدها نقصًا في وزن الخبز، وعدم وجود سجلات زيارات، إلى جانب غياب قوائم التشغيل، وعدم الالتزام بالمواصفات، والغش التجاري، بالإضافة إلى إدارة منشآت بدون تراخيص، وعدم إعلان الأسعار، وغياب الشهادات الصحية، فضلًا عن عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

إحالة المخالفات للنيابة العامة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.