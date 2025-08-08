الجمعة 08 أغسطس 2025
خارج الحدود

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

طلبت فلسطين، مساء اليوم الجمعة، عقد اجتماع طارئ لـ مجلس الجامعة العربية لمناقشة سبل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

خطة احتلال غزة انعكاس حقيقي لأهداف إسرائيل منذ بداية الحرب

وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه وإدانته الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة.

وأوضح أن هناك رفضا عربيا قاطعا لخطة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، إعادة احتلال غزة وطرد أكبر عدد من السكان.

وتابع أبو الغيط: حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي لإنهاء الجرائم الإسرائيلية.

وأكد أن الجامعة العربية حذرت مرارًا من خطورة ترك إسرائيل تواصل حربها الإجرامية والجنونية ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تصفية قضيته وطمس وجوده كجماعة قومية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحرك دولي حازم يوقف هذا المسار الدموي.

حكومة إسرائيل تعيش عزلة متزايدة على الساحة الدولية

وأشار أبو الغيط إلى أن الخطة الإسرائيلية تعكس بوضوح أهداف تل أبيب منذ بداية الحرب، والمتمثلة في إعادة احتلال القطاع وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه خارجه، ما يرفضه العرب رفضًا قاطعًا، مشددًا على أن المجتمع الدولي بأسره يرفض مثل هذه السياسات.

وأضاف المتحدث أن حكومة إسرائيل تعيش عزلة متزايدة على الساحة الدولية نتيجة إصرارها على حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين، مشيرًا إلى أن قادة الحكومة الإسرائيلية تحركهم أيديولوجيات متطرفة ومصالح ضيقة، ولا يبالون حتى بمصير الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع.

