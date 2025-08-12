الثلاثاء 12 أغسطس 2025
سرايا القدس تكشف عن عملية عسكرية دمرت فيها 52 آلية إسرائيلية

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قال قائد ميداني بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم، إنه بعد انسحاب جزئي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شرق غزة كنا لغمناها تبين لنا تدمير نحو 52 آلية عسكرية.

تفاصيل عملية سرايا القدس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

txt

مصادر: اجتماعات القاهرة تبحث هدنة مؤقتة في غزة لمدة 60 يومًا

وأضافت القسام: استهدفنا بالقذائف منزلا بداخله جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

 كانت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان يوم الخميس الماضي، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

 

ومن جانبها قالت سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الخميس الماضي  إن صافرات الإنذار دوت في نير عام بغلاف غزة.

