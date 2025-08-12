الثلاثاء 12 أغسطس 2025
خارج الحدود

سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها وسط خان يونس

سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء: إن عناصرها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بعبوة ثاقب شديدة الانفجار خلال توغلها بمنطقة الكتيبة وسط خان يونس.

وفي السياق ذاته، قال قائد ميداني بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم، إنه بعد انسحاب جزئي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شرق غزة كنا لغمناها تبين لنا تدمير نحو 52 آلية عسكرية.

تفاصيل عملية سرايا القدس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت القسام: استهدفنا بالقذائف منزلا بداخله جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في غزة.

 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

 كانت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان يوم الخميس الماضي، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

 

