هل تتعرض البلاد لموجات حارة بالفترة المقبلة؟ الأرصاد تجيب (فيديو)

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحة أنه من يوم السبت المقبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة القاهرة سجلت درجة حرارة اليوم 41 درجة، وغدا الخميس تصل درجة الحرارة إلى 42، وهذه درجة الحرارة في الظل.



وأوضحت أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد هي طبيعية، وأن مدينة أسوان سجلت في شهر يونيو 2024 درجة حرارة 52 وكان هذا رقما قياسيا.



وتوقعت أن تكون الموجة الحارة نهاية الموجات الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال فصل الصيف فى مدتها وسخونة حرارتها، ناصحة المواطنين بتناول السوائل والمياه بكميات كبيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وخاصة في فترة الظهيرة، ولفترات طويلة.



وطالبت قائدي المركبات بالاطمئنان على دورات تبريد المياه كل فترة، وعدم ترك أي ولاعات أو زجاجات البرفان داخل السيارة وخاصة أثناء توقفها لفترات طويلة في أشعة الشمس.



حالة الطقس اليوم

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت حالة الطقس اليوم، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

