الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل تتعرض البلاد لموجات حارة بالفترة المقبلة؟ الأرصاد تجيب (فيديو)

الموجة الحارة، فيتو
الموجة الحارة، فيتو
ads

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحة أنه من يوم السبت المقبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة القاهرة سجلت درجة حرارة اليوم 41 درجة، وغدا الخميس تصل درجة الحرارة إلى 42، وهذه درجة الحرارة في الظل.


وأوضحت أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد هي طبيعية، وأن مدينة أسوان سجلت في شهر يونيو 2024 درجة حرارة 52 وكان هذا رقما قياسيا.


وتوقعت أن تكون الموجة الحارة نهاية الموجات الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال فصل الصيف فى مدتها وسخونة حرارتها، ناصحة المواطنين بتناول السوائل والمياه بكميات كبيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وخاصة في فترة الظهيرة، ولفترات طويلة.


وطالبت قائدي المركبات بالاطمئنان على دورات تبريد المياه كل فترة، وعدم ترك أي ولاعات أو زجاجات البرفان داخل السيارة وخاصة أثناء توقفها لفترات طويلة في أشعة الشمس. 
 

حالة الطقس اليوم

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت حالة الطقس اليوم، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الموجة الحارة مركز الاستشعار عن بعد إكسترا نيوز درجة حرارة مدينة القاهرة

مواد متعلقة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من سيول على سيناء وسحب ركامية على سلاسل البحر الأحمر

الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس غدا (فيديو)

تحذير عاجل من الأرصاد: سحب رعدية وسيول على سيناء وأتربة ورمال بالجنوب

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

بيان عاجل من السعودية ردا على تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

قبل انطلاقه، شروط التحويل لكلية غير مناظرة في تقليل الاغتراب 2025

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads