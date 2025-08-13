الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار مصر

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من سيول على سيناء وسحب ركامية على سلاسل البحر الأحمر

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر التكوينات المحلية للسحب الرعدية على مناطق من وسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد السيول.

 

الطقس في القاهرة، درجة الحرارة في الظل الآن تصل لـ 39 مئوية

أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تعلن طقس الجمعة

طقس اليوم


كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية غرب سلاسل جبال البحر الأحمر قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

أما بالنسبة لجنوب ووسط الصعيد، استمرار الأجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة.


حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث تتعرض البلاد إلى موجة  شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحرى وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 46

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 48

درجة الحرارة المحسوسة: 49

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

