الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: موسكو تخدع واشنطن قبل لقاء ترامب وبوتين

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تضليل واشنطن، قبل أيام قليلة من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.


وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء أمس: "نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا. لن نسمح بهذا".

ويجتمع الرئيسان ترامب وبوتين، يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع. ولم تتم دعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع.

وقال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو وايتاكر، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يوم الأحد، إنه لا يستبعد دعوة زيلينسكي إلى المحادثات الأميركية الروسية، مضيفًا أن "الرئيس ترامب هو الذي سيتخذ القرار".

وفي كلمته، قال زيلينسكي إنه يقدر تصميم ترامب على إنهاء الحرب، لكنه أضاف أن السبب الوحيد لمواصلة القتال في أوكرانيا هو رغبة بوتين في شن الحرب و"التلاعب بكل من يتواصل معه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الاسكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين حرب أوكرانيا

مواد متعلقة

روبيو: واشنطن باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا

ترامب: هناك فرصة كبيرة لحدوث لقاء بيني وبين بوتين واقتربنا من إنهاء الحرب في أوكرانيا

الجيش الروسي يدمر مراكز قيادة ومطارات ومجمع صناعي عسكري في أوكرانيا

اتصالات أمريكية روسية للتوصل لتفاهمات بشأن أوكرانيا

الأكثر قراءة

تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

فنان شهير يتهم فتاة بالتحرش به والإساءة لزوجته وفريق بحث لضبطها

أول إجراء من الداخلية السورية على فيديو الإعدام الجماعي بمسشفى السويداء

تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

كيف تفاعلت لارا ترامب مع محمد رمضان عقب إعلان الأخير عن مفاجأة بينهما؟

4 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

البرغوثي: اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع لن يسكت صوت الحقيقة

أسعار سيارات نيسان سنترا خلال شهر أغسطس

خدمات

المزيد

أسعار سيارات نيسان سنترا خلال شهر أغسطس

4 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

3 التزامات على المستشفيات والمراكز الطبية تجاه المسنين وفقا للقانون

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالرقم السري

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads