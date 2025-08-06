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عميد طب طنطا: نبحث أزمة استقالة 8 أطباء بقسم النساء والتوليد والأسباب

عميد طب طنطا خلال
عميد طب طنطا خلال لقاء مع محرر فيتو

تشهد كلية الطب بجامعة طنطا حالة من الجدل والتوتر عقب تداول استقالات جماعية لعدد من الأطباء والطبيبات النواب العاملين بقسم النساء والتوليد بالمستشفيات الجامعية ما أثار تساؤلات واسعة حول بيئة العمل والضغوط التي تواجه الكوادر الطبية الشابة داخل أحد أبرز المستشفيات التعليمية في محافظة الغربية.

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وكشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بـ جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة بمشاركة قيادات المستشفى وإدارة قسم النساء والتوليد وعدد من النواب العاملين وذلك لمناقشة ملابسات الأزمة والاستماع إلى كافة وجهات النظر.

وأوضح عميد طب طنطا في تصريحات صحفية أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استقالات متكررة من قسم النساء والتوليد ومحاولة الوصول لحلول تضمن بيئة عمل أكثر توازنًا وتدعم استقرار المنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية.

وتأتي تلك التحركات في أعقاب قيام إحدى الطبيبات بنشر استقالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرة إلى تعرضها لضغوط نفسية ومهنية بالغة تمثلت في طول ساعات العمل وصعوبة الحصول على إجازات ما أثر على صحتها النفسية وفق ما ذكرته. 

وأشارت إلى أنها الطبيبة الثامنة التي تتقدم بالاستقالة من أصل 15 طبيبًا نائبا يعملون بالقسم ما يعكس تفاقم الأزمة.

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة بين أبناء محافظة الغربية حيث تداول عدد كبير من المواطنين الواقعة مطالبين بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة أي مسئول يثبت تورطه في خلق بيئة عمل غير صحية حفاظًا على سلامة الأطقم الطبية واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

وفي ختام تصريحاته أكد الدكتور غنيم أنه وجّه بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع شباب الأطباء مؤكدًا أن بابه مفتوح لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والعمل على حلها بشكل فوري بما يعزز من استقرار بيئة العمل ويضمن كفاءة تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

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