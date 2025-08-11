الإثنين 11 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الغربية ينعى خادم مسجد الشيخة صباح ويشيد بمبادرة وزير الأوقاف لدعم أسرته

محافظ الغربية ينعى
محافظ الغربية ينعى خادم مسجد الشيخة نور الصباح

أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة السيد صلاح عبد الفتاح أبو حمام خادم مسجد ومقام الشيخة نور الصباح التابع لإدارة طنطا أول بمديرية أوقاف الغربية والذي رحل عن عالمنا إثر وعكة صحية مفاجئة ألمّت به عقب انتهاء عمله مباشرة.

مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة الجعفرية في الغربية

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

وقال محافظ الغربية إن الفقيد كان مثالًا للإخلاص والالتزام في أداء رسالته سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

محافظ الغربية ينعى خادم مسجد الشيخة نور الصباح ويشيد بمبادرة وزير الأوقاف لدعم أسرته
محافظ الغربية ينعى خادم مسجد الشيخة نور الصباح ويشيد بمبادرة وزير الأوقاف لدعم أسرته

كما ثمّن محافظ الغربية الموقف النبيل للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي وجه على الفور بتقديم واجب العزاء نيابة عنه وأصدر قرارًا بصرف إعانة عاجلة قدرها 30 ألف جنيه من موارد الوزارة الذاتية “باب البر” لأسرة الفقيد إضافة إلى صرف جميع مستحقاته المالية. 

وأكد المحافظ أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس حرص وزارة الأوقاف على رعاية أبنائها ودعم أسرهم في أوقات الشدة والمحن.

