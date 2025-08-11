محافظ الغربية ينعى خادم مسجد الشيخة صباح ويشيد بمبادرة وزير الأوقاف لدعم أسرته

أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة السيد صلاح عبد الفتاح أبو حمام خادم مسجد ومقام الشيخة نور الصباح التابع لإدارة طنطا أول بمديرية أوقاف الغربية والذي رحل عن عالمنا إثر وعكة صحية مفاجئة ألمّت به عقب انتهاء عمله مباشرة.

وقال محافظ الغربية إن الفقيد كان مثالًا للإخلاص والالتزام في أداء رسالته سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

محافظ الغربية ينعى خادم مسجد الشيخة نور الصباح ويشيد بمبادرة وزير الأوقاف لدعم أسرته

كما ثمّن محافظ الغربية الموقف النبيل للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي وجه على الفور بتقديم واجب العزاء نيابة عنه وأصدر قرارًا بصرف إعانة عاجلة قدرها 30 ألف جنيه من موارد الوزارة الذاتية “باب البر” لأسرة الفقيد إضافة إلى صرف جميع مستحقاته المالية.

وأكد المحافظ أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس حرص وزارة الأوقاف على رعاية أبنائها ودعم أسرهم في أوقات الشدة والمحن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.