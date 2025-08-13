الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جنوب السودان تنفي وجود محادثات سرية مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين في أراضيها

جنوب السودان، فيتو
جنوب السودان، فيتو

نفت وزارة خارجية جنوب السودان، الادعاءات بشأن إجراء محادثات مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين في أراضيها، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الموقف الرسمي لحكومة جنوب السودان.

جنوب السودان تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وشددت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان لها، على أن موقف البلاد ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي ترتيبات تمس قضيته أو تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والتاريخي، مؤكدة أن ما يُثار في هذا الشأن مجرد مزاعم لا تمت للواقع بصلة.

 

جنوب السودان تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وأضافت خارجية جنوب السودان، أن موقفها من حرب غزة يستند إلى دعم الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، وتشجيع الحوار السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية.

كما جددت التأكيد على أن أي مقترحات أو ترتيبات خارج هذا الإطار لن تجد قبولًا من حكومة جنوب السودان، داعية إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق حل الدولتين كخيار عادل ودائم لإنهاء الصراع.

الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن ومحاسبة إسرائيل

وزير الأوقاف: فلسطين قضيتنا الكبرى.. وسنظل رافضين لمحاولات التهجير (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوب السودان إسرائيل حكومة جنوب السودان خارجية جنوب السودان غزة الفلسطينيين حرب غزة

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن ومحاسبة إسرائيل

لن تنال من الدول العربية، بيان عاجل لـ الأردن بشأن تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

أشرف زكي يحيل بدرية طلبة للتحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

خدمات

المزيد

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads