جنوب السودان تنفي وجود محادثات سرية مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين في أراضيها

نفت وزارة خارجية جنوب السودان، الادعاءات بشأن إجراء محادثات مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين في أراضيها، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الموقف الرسمي لحكومة جنوب السودان.

جنوب السودان تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وشددت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان لها، على أن موقف البلاد ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي ترتيبات تمس قضيته أو تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والتاريخي، مؤكدة أن ما يُثار في هذا الشأن مجرد مزاعم لا تمت للواقع بصلة.

جنوب السودان تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وأضافت خارجية جنوب السودان، أن موقفها من حرب غزة يستند إلى دعم الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، وتشجيع الحوار السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية.

كما جددت التأكيد على أن أي مقترحات أو ترتيبات خارج هذا الإطار لن تجد قبولًا من حكومة جنوب السودان، داعية إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق حل الدولتين كخيار عادل ودائم لإنهاء الصراع.

