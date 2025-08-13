الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لن تنال من الدول العربية، بيان عاجل لـ الأردن بشأن تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، التي قال فيها إنه متعلق بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها باعتبارها تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مشددا على أن هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسئولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

 

استمرار دوامات العنف والصراع

وشدد القضاة على أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مطلقيها.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الكبرى إسرائيل الأمم المتحدة رئيس وزراء الاحتلال الأردن الحكومة الإسرائيلية نتنياهو

مواد متعلقة

بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة رئيس الأركان إيال زامير

رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه وتجاوز كل الحدود

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

نتنياهو: إعادة الرهائن أحياء أو أموات جزء من إنهاء الحرب ومستعدون لمواجهة إيران

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

ما الجدوى الاقتصادية من استيراد الغاز الإسرائيلي؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

مش محتاجين كثير من الكنائس والمساجد، ساويرس يكشف سر متاعب مصر الحالية

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads