ما هي مضاعفات مرض نتنياهو وهل يسبب الوفاة؟

مرض نتنياهو، تصدرت محركات البحث في الساعات الماضية مرض نتنياهو والبحث عن طبيعة المرض ومدي خطورته وهل يسبب الوفاة ام لا؟

وأعلنت صحف عبرية أمس خضوع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا بعد إصابته بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة.

إصابة نتنياهو بالسرطان

وتستعرض فيتو في التقرير التالي طبيعة مرض نتنياهو وأسبابه ومدي خطورته ومضاعفاته

ومرض سرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى غير البروستاتا منها الغدد الليمفاوية القريبة.

وبحسب Medical News today فإن اكتشاف سرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة يمكن علاجه من خلال الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والعلاج الإشعاعي.

ما هي التوقعات لسرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة؟



لتحديد معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان البروستاتا، يدرس الأطباء إذا كان السرطان قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة أو إلى الأعضاء البعيدة ويؤكد الأطباء أن السرطان الذي لم ينتشر بهذه الطريقة يعتبر موضعي.

وبحسب المعهد الوطني للسرطان (SEER) فان سرطانات البروستاتا الموضعية لها معدل بقاء نسبي لمدة 5 سنوات بنسبة 100٪.

هذا يعني أن الشخص المصاب بسرطان البروستاتا الموضعي لديه نفس فرصة العيش لمدة 5 سنوات أخرى مقارنة بشخص غير مصاب بهذه الحالة.

هل يمكن علاج سرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة؟



قد يعالج الأطباء أحيانًا سرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة عن طريق إزالة البروستاتا بالكامل جراحيًا ويعتبر استئصال البروستاتا الجذري.

قد يحتاج المريض أيضًا إلى الإشعاع والعلاج الهرموني والعلاج الكيميائي.

هل من الممكن العيش دون الخضوع لعلاج سرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة؟



قد يظل بعض المرضي على قيد الحياة لبعض الوقت دون علاج لسرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة ومع ذلك، فإن السرطان غير المعالج سوف ينمو وينتشر في النهاية، ويسبب الوفاة.

سرطان البروستاتا

ما هي أعراض سرطان البروستاتا؟



وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، هناك العديد من أعراض سرطان البروستاتا.

من المهم ملاحظة أن سرطان البروستاتا يمكن أن يظل بدون أعراض خلال مراحله المبكرة وتحدث الأعراض عندما تضغط أورام البروستاتا على الأعضاء المجاورة أو تنمو فيها.

يمكن أن تشمل الأعراض:

١-الحاجة المتكررة للتبول.

٢-الحاجة الملحة للتبول.

٣-صعوبات في البدء بالتبول.

٤-الإجهاد أثناء التبول أو أخذ وقت طويل للتبول.

٥- تدفق ضعيف للبول.

٦- الشعور بأن المثانة ليست فارغة، حتى بعد التبول.



٧- دم في السائل المنوي أو البول.

طرق تشخيص سرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة



يوجد العديد من التقنيات التي يجب على الأطباء استخدامها لتحديد مرحلة سرطان البروستاتا وتشخيصه وتشمل هذه:

١- فحص المستقيم أو فحص الموجات فوق الصوتية، والذي يساعد في تحديد حجم وموقع أي أورام سرطان البروستاتا بدقة.



٢- عينة البروستاتا، والتي تساعد في تحديد ما إذا كان شخص ما مصابًا بسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى درجة الورم.



٣- اختبار الدم، والذي يكشف عن مستويات PSA في الدم.



قد يحتاج الأطباء إلى إستخدام اختبارات التصوير الأخرى لمراقبة مدى انتشار السرطان وتشمل هذه فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، وفحوصات التصوير المقطعي.

ما هي طرق علاج سرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة



يوجد عدة وسائل ممكنة لعلاج سرطان البروستاتا في المرحلة الثالثة وكما يوضح المعهد الوطني للسرطان، فإن هذه الوسائل تشمل:

العلاج الهرموني.

استئصال البروستاتا الجذري.

العلاج الإشعاعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.