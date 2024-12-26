عدوى بكتيرية تتسبب في الطفح الجلدي، أعراض وطرق علاج حمى التيفوئيد

حمى التيفوئيد هي عدوى بكتيرية خطيرة تنتشر بسهولة من خلال المياه والطعام الملوث، وإلى جانب الحمى المرتفعة، يمكن أن تسبب آلامًا في البطن، وصداعًا، وفقدان الشهية.

مع العلاج، يتعافى معظم الأشخاص تمامًا، ولكن التيفوئيد غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض التيفوئيد

قد يستغرق ظهور الأعراض أسبوعًا أو أسبوعين بعد الإصابة، ومن هذه الأعراض:

حمى مرتفعة

ضعف

ألم في المعدة

صداع

ضعف الشهية

طفح جلدي

تعب

ارتباك

إمساك

إسهال

المضاعفات الخطيرة نادرة ولكنها يمكن أن تشمل نزيفًا معويًا أو ثقبًا في الأمعاء، ويمكن أن يؤدي هذا إلى عدوى مجرى الدم المهددة للحياة (تسمم الدم)، وتشمل الأعراض الغثيان والقيء وآلام البطن الشديدة.

ما هي الأسباب وعوامل الخطر لحمي التيفوئيد؟

يتسبب التيفوئيد في الإصابة ببكتيريا تسمى السالمونيلا التيفية (S. typhi)، وهي ليست نفس البكتيريا التي تسبب مرض السالمونيلا المنقول بالغذاء (السالمونيلا).

الطريقة الرئيسية لانتقال السالمونيلا التيفية هي الطريق الفموي البرازي، والتي تنتشر عمومًا في المياه أو الأطعمة الملوثة، ويمكن أيضًا أن تنتقل من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب بعدوى التيفوئيد.

يصيب التيفوئيد في جميع أنحاء العالم ما بين 11 مليونًا إلى 20 مليون شخص سنويًا.

علاج حمي التيفوئيد

يمكن أن يؤكد فحص الدم وجود بكتيريا التيفوئيد، ويتم علاج حمى التيفوئيد بالمضادات الحيوية مثل:

أزيثروميسين

سيفترياكسون

فلوروكينولونات

وتتزايد مقاومة المضادات الحيوية في بعض السلالات التي تسبب حمى التيفوئيد، ففي باكستان، أصبحت سلالة ناشئة تُعرف باسم XDR مقاومة لجميع فئات المضادات الحيوية باستثناء فئتين تستخدمان عادةً لعلاج حمى التيفوئيد.

إذا كانت السلالة مقاومة لنوع معين من المضادات الحيوية، فإن تناول هذا المضاد الحيوي لن يقتل البكتيريا، وستستمر البكتيريا في النمو.

نظرًا لارتفاع مستويات مقاومة المضادات الحيوية، قد يطلب أخصائيو الرعاية الصحية إجراء اختبارات لتحديد سلالة البكتيريا المسببة لحمى التيفوئيد، وقد يؤثر هذا على نوع المضادات الحيوية الموصوفة.

من المهم تناول جميع المضادات الحيوية الموصوفة حسب التوجيهات، حتى لو شعر الشخص بتحسن.

في بعض الحالات، لا يزال الأشخاص الذين عولجوا من حمى التيفوئيد يحملون البكتيريا، ويُطلق على هذا "الحامل المزمن للمرض".

غالبًا ما يكون الحامل المزمن للمرض بدون أعراض ويمكنه التخلص من البكتيريا من التيفوئيد في البول أو البراز، وفي بعض الحالات، من الجروح أو الأنسجة.

قد يستمر الحاملون المزمنون في التخلص من البكتيريا لأكثر من عام بعد ظهور مرضهم الأولي الحاد بالتيفوئيد.

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