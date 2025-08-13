تكليف المهندس أحمد شحات بتسيير أعمال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالأقصر

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قرارا بتكليف المهندس أحمد محمود أحمد شحات مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة البياضية، بتسيير أعمال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة الأقصر، في إطار الدفع بدماء جديدة، وتكليف القيادات الشابة بالعمل في مناصب قيادية بالمحافظة.

قرارات محافظ الأقصر

كما أصدر محافظ الأقصر قرارا بإلغاء إعارة المهندس عبد المسيح نبيل بولس، والذى كان مكلفا بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة مع عودته لجهة عمله الأصلية بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر.

وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية المحافظة لتطوير منظومة العمل بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

