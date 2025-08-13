الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكليف المهندس أحمد شحات بتسيير أعمال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالأقصر

المهندس عبد المطلب
المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، فيتو

 أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قرارا بتكليف المهندس أحمد محمود أحمد شحات مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة البياضية، بتسيير أعمال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة الأقصر، في إطار الدفع بدماء جديدة، وتكليف القيادات الشابة بالعمل في مناصب قيادية بالمحافظة.

قرارات محافظ الأقصر 

كما أصدر محافظ الأقصر قرارا بإلغاء إعارة  المهندس عبد المسيح نبيل بولس، والذى كان مكلفا بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة مع عودته لجهة عمله الأصلية بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر.

وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية المحافظة لتطوير منظومة العمل بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر ديوان عام المحافظة التخطيط العمراني التنمية العمرانية

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لنص التحقيقات مع سارة خليفة.. التحريات تكشف طرق جلب المخدرات وسر تجربة المخدرات.. وشقة سكنية مكان التصنيع.. والمذيعة متورطة في قضية تعذيب سائقها

ضبط سائق بحوزته 53 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالأقصر

محافظ الأقصر يبحث مع الجهات المعنية خطة مشروع القطار السريع ومحطاته

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

ما الجدوى الاقتصادية من استيراد الغاز الإسرائيلي؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

مش محتاجين كثير من الكنائس والمساجد، ساويرس يكشف سر متاعب مصر الحالية

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads