البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

قال مسئولون بالبنك الأهلي المصري إنه جار فحص واقعة ادعاء إحدي العميلات سرقة أموالها، وسحبها بعد مطالبتها بالذهاب إلي فرع البنك لتحديث بياناتها.

واقعة غريبة تعرضت فيها إحدى عميلات البنك الاهلي المصري لضياع كل ثروتها

وكانت فيتو قد انفردت بنشر تقرير عن واقعة غريبة تعرضت فيها إحدي عميلات البنك الأهلي المصري لضياع كل ثروتها في أحد فروع البنك.

وروت ابنة العميلة الحكاية كاملة من خلال فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت ابنة العميلة أن والدتها تلقت اتصالا بضرورة الذهاب إلي أحد فروع البنك لتحديث البيانات، وبالفعل استجابت الأم لذلك المطلب حسب حديث ابنتها.

مندوب من البنك الأهلي لاستكمال تحديث البيانات

وأضافت أنه وبعد خروج والدتها من البنك فوجئت باتصال هاتفي من شخص أكد فيه أنه مندوب من البنك الأهلي لاستكمال تحديث البيانات معها، مطمئنا لها بأن الإجراء رسمي حيث ذكر لها معرفته بوجودها اليوم في البنك لتحديث البيانات، ما دفع السيدة بحسب حديث ابنتها إلي الاطمئنان الكامل له، واستكمال باقي البيانات وإعطائه كل التفاصيل التي طلبها.

واستكملت الابنة الحديث في الفيديو المنشور علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه بعد ذلك الاتصال فوجئت والدتها بسحب كامل رصيدها وضياع كل أموالها.

واتهمت ابنة العميلة البنك صراحة بالإهمال والتسبب في ضياع أموال والدتها، وادعت أن هناك عصابة تدير الأمر متساءلة كيف عرف المتصل أن والدتها كانت في أحد الفروع وتحدث بياناتها، وأنه لم تمض دقائق علي خروجها من أمام خدمة العملاء في البنك الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.