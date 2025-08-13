الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لتحديد موقفه.. فيريرا يتابع عن قرب حالة اللاعب محمود جهاد

محمود جهاد
محمود جهاد

أكد مصدر داخل الزمالك عن أن المدير الفني يانيك فيريرا، يتابع عن قرب حالة محمود جهاد لاعب الفريق، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة.

ويُجري الجهاز الطبي والفني تقييمًا شاملًا للاعب خلال التدريبات، بعد ظهوره بمستوى طيب في الفترة الأخيرة، تمهيدًا لمنحه فرصة المشاركة بشكل تدريجي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إتحاد السكندري الاتحاد السكندري الزمالك ضد المقاولون العرب الزمالك ضد المقاولون الزمالك الدوري المصري الممتا بطولة الدوري المصري مودرن سبورت وطلائع الجيش

مواد متعلقة

أول تعليق من وزارة الرياضة على عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

المطالبات بحذف كلمة "مطلقة" تثير الجدل، والنشطاء: نغير أرملة بـ"حررتها الإرادة الإلهية"

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالسوق المحلي

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads