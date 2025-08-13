لتحديد موقفه.. فيريرا يتابع عن قرب حالة اللاعب محمود جهاد

أكد مصدر داخل الزمالك عن أن المدير الفني يانيك فيريرا، يتابع عن قرب حالة محمود جهاد لاعب الفريق، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة.

ويُجري الجهاز الطبي والفني تقييمًا شاملًا للاعب خلال التدريبات، بعد ظهوره بمستوى طيب في الفترة الأخيرة، تمهيدًا لمنحه فرصة المشاركة بشكل تدريجي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

