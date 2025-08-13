اللعب المالي النظيف يتصدر اجتماع برشلونة الاستثنائي

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي برشلونة، يعقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا لبحث ملف "اللعب المالي النظيف".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة النادي الكتالوني ستطلب من الأعضاء تقديم ضمان مالي بقيمة 7 ملايين يورو، نتيجة تجاوز الإنفاق في بعض الأنشطة الرياضية للموسم 2024-2025، وعلى رأسها فريق كرة السلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بعض الأعضاء يترددون في تقديم هذا الضمان، نظرًا لكون الموسم الحالي انتخابيًا، ما يزيد من حجم المخاطرة على من يضخون أموالهم الخاصة في هذا التوقيت.



ويعاني برشلونة من عدم القدرة على قيد كل الصفقات الجديدة في فريق كرة القدم حتى الآن، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

ويترقب برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة، قرار اللجنة الطبية لرابطة الدوري الإسباني بشأن تحديد ما إذا كانت إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن طويلة الأمد، ما يسمح للنادي الكتالوني باستخدام جزء من راتبه في حسابات "اللعب المالي النظيف" لقيد الحارس الجديد خوان جارسيا.

