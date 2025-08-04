راشفورد يسجل أول أهدافه بقميص برشلونة

تمكن اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد من وضع بصمته الأولى مع فريقه الجديد برشلونة الأسباني، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه بقميص برشلونة، في مرمى دايجو الكوري الجنوبي، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين، في إطار إستعدادات البلوجرانا لإنطلاق منافسات النسخة الجديدة من الدوري الاسباني لكرة القدم “الليجا”.

كان راشفورد إنتقل لصفوف برشلونة الأسباني قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي، في عقد إعارة لمدة عام مع إمكانية شراء اللاعب بنهاية الموسم المقبل

راشفورد يسجل أول أهدافه مع برشلونة

وشارك راشفورد بقميص البارسا كبديل في الشوط الثاني من المباراة الودية ضد دايجو الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وتمكن الجناح الإنجليزي من تسجيل هدفه الأول بقميص برشلونة في الدقيقة 65 ليضع بصمته الأولى وديًا.

💥 IT'S MARCUS RASHFORD



The Englishman scores his first goal in Barcelona's colors 🔵🔴



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/JsVlSzpfhv — DAZN Football (@DAZNFootball) August 4, 2025

برشلونة يحقق فوز عريض على دايجو بخماسية

وحقق البارسا، فوزا عريضا على حساب دايجو بنتيجة (5-0) من توقيع جافي "هدفين" وروبرت ليفاندوفسكي وأنطونيو فرنانديز كاسينو وراشفورد.

وأحرز الهدف الأول لبرشلونة جافي في الدقيقة 21.

أضاف الهدف الثاني ليفاندوفسكي في الدقيقة 27.

وأضاف جافي الهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

وعزز أهداف برشلونة كاسينو في الدقيقة 54.

بينما أضاف ماركوس راشفورد الهدف الخامس في الدقيقة 65.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.