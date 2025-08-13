لماذا رفض صنع الله إبراهيم جائزة بـ100 ألف جنيه عام 2003؟

رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 88 عامًا، الكاتب والروائي صنع الله إبراهيم، أحد أبرز الأصوات الأدبية المتمردة في العالم العربي، وصاحب المواقف الجريئة، عرفه القراء برواياته وأعماله الأدبية المتميزة مثل ذات، وأمريكانلي، وغيرها من الأعمال.

وإلى جانب منجزه الإبداعي، سيبقى صنع الله حاضرًا في الذاكرة العربية بمواقفه الجريئة، وفي مقدمتها ما حدث في مساء 22 أكتوبر عام 2003، أثناء حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي الثاني للإبداع الروائي العربي.

ذلك الملتقى، الذي انعقد عام 2003 باسم المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، جمع نخبة من الروائيين والنقاد العرب، وكان الجميع يترقب إعلان اسم الفائز بجائزة الملتقى البالغة قيمتها 100 ألف جنيه.

حين صعد الأديب السوداني الكبير الطيب صالح، رئيس لجنة التحكيم آنذاك، إلى المنصة، قدم الفائز بكلمات احتفائية تصف ريادته في التجريب الروائي ولغته الخاصة، ثم أعلن الاسم: “صنع الله إبراهيم”.

ودوى التصفيق في القاعة، وصعد الكاتب إلى المنصة، تسلم الشهادة والتمثال من وزير الثقافة آنذاك فاروق حسني، ثم وقف أمام الميكروفون ليقول كلمته.

المفكر الراحل محمود أمين العالم

بدأ بشكر لجنة التحكيم، موجهًا التحية لزميله في السجن المفكر الراحل محمود أمين العالم، وأكد أن الجائزة دليل على أن العمل الجيد يجد التقدير دون مداهنة السلطة، لكن سرعان ما تحولت الكلمة إلى بيان سياسي لاذع، انتقد فيه بشدة استمرار إقامة السفير الإسرائيلي بطمأنينة في القاهرة بينما يشن الكيان جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهاجم “العربدة الأمريكية” في المنطقة العربية، منتقدا استقبال الحكومات العربية المسؤولين الإسرائيليين، بينما إسرائيل تواصل اجتياح ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، كما وصف الأوضاع في مصر آنذاك بأنها خالية من المسرح والسينما والبحث العلمي والصحة والعدل.

انتشرت أصداء الموقف في الصحافة المصرية والعربية، التي انقسمت بين مؤيد لموقف صنع الله الجريء ومنتقد لخلط السياسة بالحدث الثقافي.

هكذا، لم يكن صنع الله إبراهيم مجرد روائي، بل مثقفًا صاحب موقف، سواء اختلف أو اتفق معه البعض، يرى الأدب وسيلة مقاومة، حتى لو كان الثمن التخلي عن واحدة من أرفع الجوائز الأدبية، وبرحيله، تخسر الساحة الثقافية العربية قلمًا نادرًا ظل مخلصًا لمبادئه حتى وإن اختلف معها الكثيرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.