صنع الله إبراهيم، صوت المعارضة الأخير في الرواية المصرية

بين أروقة الصمت في معهد ناصر، يخضع الروائي الكبير صنع الله إبراهيم للعلاج، إثر تعرضه لكسر في الحوض، ومع صعوبة الأزمة التي دعت كبار المثقفين إلى ضرورة توفير رعاية طبية تليق بالقامة الأدبية البارزة في الأدب العربي ترصد «فيتو» سطورا من تاريخ لا يزال يردد صوته عاليًا.

الرواية، أداة مقاومة في أدب صنع الله إبراهيم

لا للمهادنة، لا للتزييف، لا للصمت، لاءات يرفعها الروائي الذي عرف بقدرته على تحويل الأرشيف السياسي إلى سرد فني، ويعتبر إرثه الأدبي وثيقة اتهام مستمرة ترفض القمع وأي انحراف عن مسار العدالة.

وصنع الله إبراهيم ليس مجرد روائي، بل مشروع مقاومة. في روايته «اللجنة» يقف بطل «صنع الله» أمام سلطة غامضة، لا نعرف شكلها، لكننا نشعر بأدواتها في كل سطر. ومن «ذات» إلى «العمامة والقبعة»، كانت رواياته بمثابة تقارير سياسية مكتوبة بلغة السرد، تدين وتفكك وتحذر.

صنع الله إبراهيم، ضمير المثقف القومي

في عام 2003، كانت لحظة رفضه لجائزة الدولة التقديرية بمثابة بيان سياسي أكثر من كونه موقفًا أدبيًّا، حيث وقف صنع الله على المنصة ليقول إن السلطة لا تمنح الشرعية للمثقفين، بل إن المثقف هو من يحاكم السلطة، وكان ذلك في أعقاب غزو العراق، وكان يريد الربط بين الداخل والخارج، وبين المثقف والضمير القومي.

وتكشف روايات صنع الله بترتيبها الزمني عن مراحل انهيار المشروع القومي، من عبد الناصر إلى السادات ثم مبارك، وحتى بدايات الألفية.

كتب صنع الله إبراهيم عن الحلم الذي سرق من قلب الشارع المصري، كما ترصد معاناة موظفي الحكومة، ونساء الطبقة الوسطى، والمعتقلين السياسيين، وصحفيي الهامش.

واليوم بينما يقبع جسد صنع الله في المستشفى، تعيش أفكاره تطالب باستقلال الثقافة عن القيود الحكومية، وتشجع الحراك الطلابي، وتبارك المثقفين الأحرار، فأدب صنع الله إبراهيم في جوهره طاقة رفض ضد تسليع القلم، والرواية عنده ليست حكاية، بل موقف.

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