إبداعات صنع الله إبراهيم، "شرف" ثالث أفضل رواية عربية

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر يناهز الـ 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا أدبيًا ثريًا سيظل حاضرًا في وجدان الثقافة المصرية والعربية.

ونستعرض أحد أهم أعمال الروائي الراحل، وهي رواية “شرف”، حيث احتلت مكانة مرموقة في الأدب العربي، لتصنف في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل مئة رواية عربية التي أصدرها اتحاد الكتاب العرب عام 2001.

وصدرت الرواية عام 1997 لتندرج تحت أدب السجون، لكنها تتجاوز أسوار الزنزانة لتلقي الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية أعمق.

رحلة "شرف" من الدفاع عن الشرف إلى الاستسلام للفساد

تتبع الرواية قصة الشاب الجامعي "أشرف" الذي تلقبه والدته بـ"شرف"، يجد نفسه خلف القضبان بعد أن قتل سائحًا دفاعًا عن شرفه، وداخل هذا العالم المظلم والمليء بالفساد، يواجه "شرف" تجربة مريرة تكشف عن هشاشة العدالة في مواجهة القوة والمال.

ففي الوقت الذي يجد فيه "شرف" نفسه عاجزًا عن تحمل تكاليف محامٍ ماهر، ينجح قاتل آخر في الحصول على البراءة بفضل ثروته.

وتتفاقم مأساة "شرف" حين يُجبر تحت التعذيب والتهديد بالاعتداء على شقيقته الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وذلك في ظل غياب أي فرصة حقيقية للحصول على العدالة.

تظهر الرواية كيف أن الظروف الاقتصادية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير الأفراد، وتُظهر كيف يمكن للفقر أن يحرم المرء من حقوقه الأساسية.

رواية شرف، فيتو

“شرف” من السجن إلى الاقتصاد العالمي

لا تقتصر "شرف" على تصوير وحشية السجن وانتهاكات حقوق الإنسان فحسب، بل تمتد لتكون وثيقة نقدية لمرحلة مظلمة من تاريخنا الحديث، ومن خلال تجربة "شرف" يقتحم صنع الله إبراهيم عالمًا من الفساد الاقتصادي، ويفضح أكاذيب "الانتصارات الوهمية" و"الاقتصاد العالمي".

تستهدف الرواية بشكل خاص شركات الأدوية متعددة الجنسيات التي تستغل دول العالم الثالث كسوق رائجة لتحقيق أرباح خيالية على حساب أرواح الملايين من المرضى.

وبهذا تتحول الرواية من مجرد قصة سجن إلى نقد عميق لمظاهر الظلم والاستغلال التي يمارسها النظام الرأسمالي العالمي.

تتميز الرواية بأسلوب سردي دقيق ولغة قوية، حيث يصف صنع الله إبراهيم في 102,135 كلمة مشاهد التعذيب وانتهاك الكرامة الإنسانية ببراعة فائقة، وتدور أحداث الرواية في فترة التسعينيات من القرن العشرين، ويُشار إلى ذلك من خلال العديد من التفاصيل التي ترويها، مثل مولد البطل "شرف" في عام 1974، مما يضعه في سن المراهقة خلال أحداث القصة.

صنع الله إبراهيم، فيتو

وتظل "شرف" عملًا أدبيًا مؤثرًا، ليس فقط كونه وثيقة عن أدب السجون، بل لأنه دعوة للتفكير في العلاقة بين الفرد والمجتمع، والعدالة والظلم، والمال والقوة في عالم معاصر لا يرحم.

