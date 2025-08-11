الإثنين 11 أغسطس 2025
مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة الجعفرية في الغربية

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية واقعة مأساوية إذ لقي شاب مصرعه غرقًا بترعة الجعفرية أثناء استحمامه مع عدد من أصدقائه في محاولة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة.

عضة كلب تشعل الخلاف بين أبناء عمومة بقرية ميت ميمون في الغربية

محافظ الغربية ووزير الري يتفقدان مجرى نهر النيل فرع رشيد بكفر الزيات

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بوصول جثمان الشاب سامح عبد الحليم العربي والمقيم بقرية تطاي إلى مستشفى السنطة العام جثة هامدة عقب انتشاله من مياه الترعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحرياتها حول الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

