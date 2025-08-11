شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية واقعة مأساوية إذ لقي شاب مصرعه غرقًا بترعة الجعفرية أثناء استحمامه مع عدد من أصدقائه في محاولة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بوصول جثمان الشاب سامح عبد الحليم العربي والمقيم بقرية تطاي إلى مستشفى السنطة العام جثة هامدة عقب انتشاله من مياه الترعة.

مصرع شاب غرقا" أثناء الاستحمام بترعة الجعفرية في الغربية

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحرياتها حول الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

