محافظات

عضة كلب تشعل الخلاف بين أبناء عمومة بقرية ميت ميمون في الغربية

شهدت قرية ميت ميمون التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مشاجرة بين أبناء عمومة إثر قيام كلب مملوك لأحدهم بعض شاب في العقد الثالث من العمر ما أدى إلى إصابته بجروح.

تعليم الغربية: مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي حتى 17 أغسطس

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ بحدوث مشادة بين طرفين من أبناء عمومة تطورت إلى مشاجرة عقب إصابة أحد الشباب بعضة كلب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أن المصاب ويدعي "أسامة. ش.ال" الذي يعمل في أرض زراعية كان برفقة أحد أصدقائه من عائلة "عوف" وطلب منه توصيله إلى أرض يعمل بها وهي ملك للمواطن "محمد.ح.ال" مالك الكلب محل الواقعة.

وأدلى المصاب في محضر الشرطة رقم  35 أحوال لسنة ٢٠٢٥ بمركز شرطة السنطة أن الكلب كان معتادًا أن يكون مربوطًا نظرًا لقيامه بعض أكثر من شخص في وقت سابق إلا أنه في هذه المرة كان مفكوك الرباط وفوجئ الشاب به يهاجمه فور نزوله من الدراجة البخارية ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة في ذراعه نقل على إثرها إلى المستشفى.

 

وأفاد أحد الأهالي أن كبار العائلة تدخلوا لمحاولة احتواء الموقف إلا أن مالك الكلب رفض التفاوض ووجه إهانات للحاضرين مدعيًا أن المصاب كان يحاول سرقة العنب من الأرض.

وبعد فشل محاولات الصلح حرر المصاب محضرًا رسميًا بمركز شرطة السنطة محل إقامة الطرفين تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

