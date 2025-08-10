عضة كلب تشعل الخلاف بين أبناء عمومة بقرية ميت ميمون في الغربية

شهدت قرية ميت ميمون التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مشاجرة بين أبناء عمومة إثر قيام كلب مملوك لأحدهم بعض شاب في العقد الثالث من العمر ما أدى إلى إصابته بجروح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ بحدوث مشادة بين طرفين من أبناء عمومة تطورت إلى مشاجرة عقب إصابة أحد الشباب بعضة كلب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أن المصاب ويدعي "أسامة. ش.ال" الذي يعمل في أرض زراعية كان برفقة أحد أصدقائه من عائلة "عوف" وطلب منه توصيله إلى أرض يعمل بها وهي ملك للمواطن "محمد.ح.ال" مالك الكلب محل الواقعة.

وأدلى المصاب في محضر الشرطة رقم 35 أحوال لسنة ٢٠٢٥ بمركز شرطة السنطة أن الكلب كان معتادًا أن يكون مربوطًا نظرًا لقيامه بعض أكثر من شخص في وقت سابق إلا أنه في هذه المرة كان مفكوك الرباط وفوجئ الشاب به يهاجمه فور نزوله من الدراجة البخارية ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة في ذراعه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأفاد أحد الأهالي أن كبار العائلة تدخلوا لمحاولة احتواء الموقف إلا أن مالك الكلب رفض التفاوض ووجه إهانات للحاضرين مدعيًا أن المصاب كان يحاول سرقة العنب من الأرض.

وبعد فشل محاولات الصلح حرر المصاب محضرًا رسميًا بمركز شرطة السنطة محل إقامة الطرفين تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.