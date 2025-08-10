محافظ الغربية ووزير الري يتفقدان مجرى نهر النيل فرع رشيد بكفر الزيات

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له في جولة نيلية لتفقد مجرى نهر النيل فرع رشيد وجسوره بنطاق مركز كفر الزيات والاطمئنان على حالة المجرى وأعمال إزالة الحشائش وورد النيل في إطار المتابعة الميدانية لحالة نهر النيل والحفاظ على موارده المائية.

وخلال الجولة تمت مقارنة حالة المجرى على الطبيعة بالنتائج الأولية الصادرة عن التطبيق الذي تم تطويره على منصة Google Earth Engine لمعالجة صور الأقمار الصناعية وكشف مواقع الحشائش المائية وورد النيل وذلك بهدف معايرة التطبيق وضمان دقة نتائجه.

وأكد وزير الرى استمرار جهود الوزارة في حماية جسور نهر النيل وأعمال الإزالة المستمرة للحشائش المائية وورد النيل للحد من انتشارها خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مشيدًا بمحدودية انتشارها نتيجة المجهودات الميدانية المتواصلة.

كما وجه بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل، إلى جانب الاستفادة منه في الصناعات اليدوية من خلال تدريب السيدات الريفيات.

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن تقديره العميق لجهود وزارة الموارد المائية والري وما تبذله من عمل ميداني مستمر للحفاظ على مجرى نهر النيل فرع رشيد مؤكدًا أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو حياة المصريين جميعًا ومصدر أمنهم الغذائي والمائي، وركيزة أساسية لكل خطط التنمية الزراعية والصناعية.

وأوضح أن فرع رشيد يمثل شريانًا حيويًا لأهالي كفر الزيات والمراكز المحيطة حيث يمدهم بالمياه اللازمة للزراعة والصناعة والشرب ويسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والتنمية الاقتصادية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تضع ملف حماية وتنمية الموارد المائية في صدارة أولوياتها وتعمل على توفير الدعم الكامل لأجهزة وزارة الري في تنفيذ خططها ومشروعاتها انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الحفاظ على كل قطرة ماء هو واجب وطني وأمانة للأجيال القادمة.

وشدد على أن حماية نهر النيل تحتاج إلى تكاتف الجميع مؤسسات وأفراد والعمل بروح الفريق للحفاظ على هذا المورد الذي منح الحياة لمصر على مر العصور، مؤكدًا أن الجهود التي تُبذل اليوم هي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

