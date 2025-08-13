الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار مصر

رئيس الجامعة العمالية: قريبا نتحول لجامعة تكنولوجية ومدة الدراسة 4 سنوات

د. محمد وطني رئيس
د. محمد وطني رئيس الجامعة العمالية، فيتو
احتفلت الجامعة العمالية، أمس، بتخريج دفعة جديدة من طلابها فى كافة الأقسام والفروع، وذلك في احتفالية بمقر الجامعة فى مدينة نصر.

حفل تخرج طلاب الجامعة العمالية
حفل تخرج طلاب الجامعة العمالية، فيتو

حضر الحفل عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، والدكتور محمد وطنى، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

خطة الدولة لتطوير الجامعة العمالية

وقال الدكتور محمد وطنى رئيس الجامعة العمالية خلال كلمته: إن الجامعة العمالية هي مؤسسة تعليمية مصرية أُنشئت بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والنقابية لخدمة قطاعات الإنتاج والصناعة، وربط التعليم بالجانب العملي والتطبيقي.

وأضاف أن الجامعة واجهت بعض التحديات مثل ضعف الإمكانيات الأكاديمية، وقدم المناهج الدراسية، وعدم مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتراجع أعداد الطلاب بها.

وأكد أن الدولة بدأت خطة تطوير شاملة للجامعة العمالية، تضمنت تحديث البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإدخال تخصصات جديدة في مجالات متقدمة وتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة قادرة على إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ودعم رؤية مصر في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

حفل تخرج طلاب الجامعة العمالية
حفل تخرج طلاب الجامعة العمالية، فيتو

وأشار إلى أن مدة الدراسة بالجامعة بعد مرحلة التطوير ستكون 4 سنوات مقسمة على عامين دراسيين يحصل الطالب بعدها على دبلوم فوق المتوسط ومن يرغب فى استكمال دراسته للحصول على درجة البكالوريوس سيقضى عامين آخرين لتصبح بذلك الدراسة 4 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس.

وشدد على سعي الجامعة العمالية خلال مرحلة التطوير إلى استقطاب أكبر عدد من الطلاب ودعوة الخريجين لاستكمال دراستهم بالجامعة بعد أن تتحول الى جامعة تكنولوجية قريبًا.

الجامعة العمالية اتحاد عمال مصر جامعة تكنولوجية التعليم الفني والتكنولوجي

