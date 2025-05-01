القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر: صدور قانون العمل الجديد خطوة مهمة طال انتظارها.. لدينا خطط طموحة لتحويل الجامعة العمالية إلى مركز تعليمي وبحثي.. ونواجه تحديات اقتصادية

عيد العمال، كشف عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر أن الانتخابات النقابية تجرى في مواعيدها الدورية المحددة بالقانون، وهي في عام 2026 ولا توجد أي نية لعقد انتخابات مبكرة.

وفي حوار مع جريدة “فيتو” تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال.. أكد أن ملف العمالة غير المنتظمة من أهم الملفات التي نعمل عليها حيث إن هذه الفئة من العمال تحتاج إلى اهتمام خاص وحماية اجتماعية.

وإلى نص الحوار

في البداية حدثنا عن صدور قانون العمل الجديد

صدور قانون العمل الجديد يمثل خطوة هامة طال انتظارها، وجهودًا كبيرة بذلت من كافة الأطراف المعنية من حكومة وممثلي عمال وأصحاب أعمال، هذا القانون جاء ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل، ويهدف إلى تنظيم علاقات العمل بشكل أكثر وضوحًا ومرونة، بما يحقق مصلحة طرفي الإنتاج.

وما هي أهم مكتسبات العمال في قانون العمل الجديد؟

ويحمل قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات الهامة للعمال، أذكر منها على سبيل المثال تأكيد الحقوق الأساسية حيث يرسخ القانون الحقوق الأساسية للعامل، مثل الحق في الأجر العادل، وساعات العمل المحددة، والإجازات بأنواعها، والحماية من الفصل التعسفي وتنظيم أوضاع العمل غير التقليدية ويعالج القانون أوضاع العمل المستحدثة مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي، وينظم حقوق العاملين في هذه الأنماط وتعزيز السلامة والصحة المهنية حيث يولي القانون اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ويلزم صاحب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من المخاطر وتسهيل إجراءات التقاضي حيث يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات تسوية المنازعات العمالية، بما يضمن حصول العامل على حقه في أسرع وقت ومكافحة التمييز ويحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز بين العمال على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو أي سبب آخر وتنمية التدريب المهني حيث يشجع القانون على الاستثمار في التدريب المهني ورفع مهارات العمال، بما يساهم في تحسين إنتاجيتهم وفرصهم في سوق العمل.

هل جاء صدور قانون العمل الجديد متوازنا بين العمال وأصحاب الأعمال؟

حرصنا في مراحل إعداد القانون على تحقيق قدر كبير من التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال كما أن القانون يهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة، وهذا يتحقق من خلال حفظ حقوق العمال وفي الوقت نفسه تمكين أصحاب الأعمال من إدارة مؤسساتهم بكفاءة وأعتقد أن القانون في صورته النهائية يمثل صيغة توافقية جيدة، تسعى لتحقيق العدالة والإنصاف لكلا الطرفين، وتعزز من مناخ الاستثمار.

ما هي أهم ملفات اتحاد العمال بها خلال الفترة المقبلة؟

لدى اتحاد عمال مصر العديد من الملفات الهامة التي نعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها تفعيل دور اللجان النقابية حيث نسعى لتعزيز دور اللجان النقابية في مواقع العمل، وتمكينها من الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة تطبيق القانون وتطوير آليات التفاوض الجماعي ونعمل على تطوير قدرات المفاوضين النقابيين، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاوض بين طرفي الإنتاج والاهتمام بالتدريب والتثقيف العمالي: نولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال، لرفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم، ومتابعة تطبيق قانون العمل الجديد حيث سنقوم بمتابعة دقيقة لتطبيق قانون العمل الجديد على أرض الواقع، ورصد أي تحديات أو معوقات تواجه تنفيذه، والعمل على إيجاد حلول لها، ودعم العمالة غير المنتظمة حيث إن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى، ونسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة الهامة من العمال، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء حيث نعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه في مختلف المجالات.

وما الجديد في تطوير الجامعة العمالية؟ أين وصل ملف التطوير؟

تطوير الجامعة العمالية يمثل أولوية استراتيجية للاتحاد ونعمل على تطوير المناهج الدراسية لتواكب احتياجات سوق العمل الحديث، وتحديث البنية التحتية للجامعة، وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية، لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهناك خطط طموحة لتحويل الجامعة إلى مركز تعليمي وبحثي متميز يخدم الحركة العمالية والمجتمع ككل وهناك لجان متخصصة تتابع هذا الملف بشكل دقيق، ونأمل أن نشهد المزيد من التطورات الإيجابية في القريب العاجل.

هل لديكم خطة لتفادي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على اتحاد العمال والمؤسسات التابعة له؟

بالتأكيد، ندرك تمامًا التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية حيث لدينا خطة متكاملة للتخفيف من آثار هذه الأزمة على اتحاد العمال والمؤسسات التابعة له، ترتكز على عدة محاور منها ترشيد الإنفاق حيث نعمل على ترشيد النفقات في كافة المؤسسات التابعة للاتحاد، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء وتنويع مصادر الدخل حيث نسعى لتنويع مصادر دخل الاتحاد ومؤسساته، وعدم الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز الاستثمار حيث ندرس فرصًا استثمارية جديدة يمكن أن تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد ومؤسساته وتقديم الدعم للعمال المتضررين حيث نعمل على تقديم الدعم اللازم للعمال الذين قد يتأثرون بالأزمة الاقتصادية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن فرص عمل بديلة والتواصل المستمر مع الحكومة كما نتواصل بشكل مستمر مع الحكومة والجهات المعنية لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية على العمال، والمساهمة في وضع سياسات تخفف من آثارها.

هل اتحاد عمال مصر يواجه أزمات مالية كما يتردد؟

الاتحاد، كأي مؤسسة، يواجه تحديات اقتصادية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة ولكن بفضل الإدارة الرشيدة والجهود المبذولة لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، نستطيع أن نقول إننا نتعامل مع هذه التحديات بكفاءة ونسعى دائمًا لتحقيق الاستدامة المالية للمنظمة.

هل توجد نية لعقد الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر أم تستمر لرئاسة الاتحاد للدورة العمالية المقبلة؟

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الاتحاد، وعقدها يتم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي وسيتم عقد الجمعية العمومية في موعدها المحدد لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالاتحاد، بما في ذلك انتخاب قيادات جديدة للدورة العمالية المقبلة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والنقابية المتبعة.

هل تعقد انتخابات نقابية مبكرة أم ستكون فى ميعادها فى ٢٠٢٦؟

الانتخابات النقابية تجرى في مواعيدها الدورية المحددة بالقانون، وهي في عام 2026 ولا توجد أي نية لعقد انتخابات مبكرة، ونحن ملتزمون بالجدول الزمني القانوني لإجراء الانتخابات في كافة المستويات النقابية.

هل تنوي الترشح لرئاسة اتحاد عمال مصر؟

هذا الأمر سابق لأوانه.. الأولوية الآن هي للعمل الجاد وخدمة عمال مصر خلال الدورة الحالية. عندما يحين موعد الانتخابات، سأقوم بتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب في حينه، بما يخدم مصلحة الحركة العمالية.

كيف تقيّم دور المجلس القومى للأجور فى تطبيق الحد الأدنى للرواتب؟

المجلس القومي للأجور يقوم بدور هام في تحديد الحد الأدنى للأجور، وهو خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العمال وضمان حصولهم على أجر لائق ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو ضمان تطبيق هذا الحد الأدنى على أرض الواقع من قبل جميع الشركات والمؤسسات، خاصة في القطاع الخاص.

ما ردك عن بعض قيام شركات القطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

نحن نتابع عن كثب أي شكاوى ترد إلينا بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور من قبل بعض شركات القطاع الخاص. ونتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة ونؤكد على ضرورة التزام جميع الشركات بتطبيق القانون، وحماية حقوق العمال.

حدثنا عن العمالة غير المنتظمة وكيفية تقديم الدعم لها؟

ملف العمالة غير المنتظمة من أهم الملفات التي نعمل عليها حيث أن هذه الفئة من العمال تحتاج إلى اهتمام خاص وحماية اجتماعية ونسعى لتقديم الدعم لهم من خلال عدة حيث نعمل على توفير برامج تدريبية تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة تزيد من فرص حصولهم على عمل دائم ومنتظم وتسهيل تسجيلهم في قواعد البيانات: نسعى لتسهيل إجراءات تسجيلهم في قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لضمان وصول الدعم الحكومي إليهم والمطالبة بتوفير مظلة حماية اجتماعية كما نضغط من أجل توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهذه الفئة، تشمل التأمين الصحي والمعاشات وغيرها من الخدمات وتوفير فرص عمل مؤقتة حيث نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل مؤقتة لهم في المشروعات القومية وغيرها.

في نظرك ماذا يحتاج العمال في عيدهم ؟

في عيدهم، يحتاج العمال إلى الشعور بالتقدير والاحترام لجهودهم وعطاءهم. يحتاجون إلى التأكيد على حقوقهم، وتحسين ظروف عملهم، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ويحتاجون إلى مستقبل أفضل لأبنائهم، وحياة كريمة لهم ولأسرهم وعيد العمال هو مناسبة للتأكيد على أهمية دورهم في بناء الوطن وتقدمه.

أخيرًا وجه كلمة للعمال في عيد العمال ؟

عمال مصر الأوفياء، صناع الحضارة وبناة المستقبل، في عيدكم هذا، أتوجه إليكم بخالص التحية والتقدير والعرفان بجهودكم وتضحياتكم. أنتم قوام هذا الوطن وسنده، وبعرقكم وجهدكم تنهض الأمم وتزدهر وسيظل اتحاد عمال مصر دائمًا مدافعًا عن حقوقكم ومصالحكم، وسيعمل بكل ما أوتي من قوة لتحسين ظروف عملكم وحياتكم. نؤكد لكم أننا نستمع إلى أصواتكم ونعمل على تلبية مطالبكم المشروعة.

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