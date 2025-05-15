الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يُشارك في احتفالية "اتحاد محلي الجيزة" بعيد العمال

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، على الدور الذي يلعبه عمال مصر في التنمية والمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج.

وأوضح أن تكليفات الرئيس السيسي، في عيد العمال الماضي أكدت مكانة العمال لدى القيادة السياسية، كما أن تَصّدِيق الرئيس على قانون العمل الجديد، هدية ذات قيمة كبيرة لطرفي العملية الإنتاجية معا، حيث يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار،ويُراعي أنماط العمل الجديدة،والمعايير الدولية، في بيئة عمل لائقة ومُنتجة.

 

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران،اليوم، في الاحتفالية السنوية لعيد العمال، التي نظمها الاتحاد المحلي لعمال الجيزة برئاسة محمد كامل، لتكريم 280 عاملًا من مختلف الشركات والهيئات التابعة للمحافظة، في إطار تقدير جهود العمال المُتميزين ودورهم في دفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

والذي أُقيم في قاعة سيد درويش بالجيزة، بحضور عددِ من القيادات التشريعية، والتنفيذية، والعمالية، على رأسهم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ووكيل مجلس النواب، رجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأوضح الوزير جبران في كلمته استمرار الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، وبرنامج الحكومة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج خاصة القطاع الخاص، بشأن تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وتطوير منظومة  التدريب من أجل التشغيل، وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، والعمال الذين قد تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، وكذلك الامتثال لمعايير العمل الدولية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل،والاستمرار في ميكنة كافة خدمات "الوزارة"، لتقديم خدمة أفضل وبشكل لائق وكريم للمواطنين.

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