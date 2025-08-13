التضامن: استمرار استقبال طلبات الترشح للاشتراك بمسابقة الميسرات بدور الحضانة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال طلبات الترشح للاشتراك بمسابقة الميسرات بدور الحضانات بمشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة المنفذ بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا".

وأوضحت منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل أن المسابقة تستهدف ميسرات دور الحضانة على مستوى ٩ محافظات "الإسكندرية،السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، أسوان، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة".

وتهدف إلى تنمية مهارات الميسرات ورفع كفاءتهم من خلال ما يقدم بالبرنامج اليومي داخل الحضانة عن طريق المنافسة والتشجيع على الاستخدام الأمثل والفعال لأدوات حقيبة الميسرة المقدمة للحضانات المستهدفة لتحسين البيئة التعليمية والتربوية للأطفال وأولياء الأمور وكذا تحسين فصول الأطفال والاستفادة من خامات البيئة.

وأشارت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل أن المسابقة تضم فئتين الأولى تتضمن تنفيذ ألعاب تطبق فكرة التعلم من خلال اللعب، والثانية تنفيذ ألعاب تطبق فكرة الدمج على ألا تحتوي الخامات المستخدمة على مواد ضارة أو أجزاء حادة وعدم وجود مخاطر مثل ابتلاع الأطفال للعبة أو جزء منها واتباع معايير السلامة واحتواء النشاط على عناصر تنمي الحواس والمهارات الحركية وتوافق النشاط مع الفئة العمرية المستهدفة وإنشاء تصميم قوى يصعب كسره، واستخدام أدوات تثبيت مناسبة مثل اللصق أو الخياطة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالمسابقة ويستمر حتى 19 أغسطس 2025 على أن يقتصر التقديم على الميسرات داخل الحضانات القائمة بالنطاق الجغرافي الخاص بمحافظات المشروع ويمكن التقديم عبر اللينك التالي هنا

والميسرات في دور الحضانة هن العاملات اللاتي يقمن بتقديم الرعاية والتعليم للأطفال في دور الحضانة ويشمل دورهن توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال، وتنفيذ الأنشطة التعليمية والترفيهية، والمساعدة في تلبية احتياجات الأطفال الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.