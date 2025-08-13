التضامن: خطوط الوزارة الساخنة استقبلت 200 ألف اتصال خلال يوليو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر يوليو الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر يوليو الماضي ما يقرب من 200 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقام مسئولو الخطوط الساخنة خلال الشهر الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 78% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال 104.742 ألف اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 99.207 اتصالات منها بنسبة رد تصل إلى 95 %، وكان من بين هذه الاتصالات 59.622 استفسارًا، و16.971 طلبا، و12.430 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 54.280 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16868، وتم الرد على عدد 22.027 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 41 %، وكان من بين هذه الاتصالات 21.675 استفسارًا، و166 طلبا، و52 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال 23,174 اتصالًا على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 13.104 اتصالات منها بنسبة رد تصل إلى 90 %، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 8.588 اتصالًا على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 5.439 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 63 %، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر.

كما استقبلت الوزارة 7.582 اتصالًا على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على 7.328 منها بنسبة تصل إلى 97%، كان منها 3802 استفسارًا، و257 طلبا، و388 متابعة طلب، و1000 شكوى، و1079 متابعة الشكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال 9.847 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 9.208 اتصالات منها بنسبة تصل إلى 94 % كان منها عدد 3.585 استفسارًا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، و5.602 طلبًا للعلاج أو المتابعة و21 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل 169 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 145 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 86%.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).

