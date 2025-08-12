افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بوزارة التضامن

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

وشهد فعاليات الافتتاح نجلاء صبحي، حرم وزير الخارجية، وعدد من زوجات الدبلوماسيين المصريين، وكان في استقبالهن دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، ورامي عباس، مستشار الوزيرة للمراسم والعلاقات العامة والمعارض.

وتفقد الحضور أجنحة المعرض، مستمعين إلى شرح حول المعروضات التي توظف الخامات المحلية بتصميمات أصيلة تعكس التراث المصري، حيث أشادوا بجودة المنتجات والحرفية العالية.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والعلاقات العامة والمعارض أن المعرض يجسد رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأسر المنتجة، والتسويق لمنتجاتهم، حيث يعد منصة لتمكين الأسر المنتجة، وبما يعزز حضور الصناعات التراثية في السوق المحلي، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال الدمج بين التمكين الاقتصادي والحفاظ على الهوية الثقافية في إطار التنمية المستدامة وإتاحة منتجات مبتكرة عالية الجودة للعاملين بالوزارة والوزارات الاخرى.

وأضاف عباس أن المعرض يشارك به 15 عارضًا يقدمون باقة متنوعة من المنتجات تشمل: السجاد اليدوي بتصميماته المتميزة والألوان الرائعة، الإكسسوارات المطعمة بالأحجار الكريمة، أعمال الزجاج والخوص المزخرف بتصميمات مستوحاة من القرية المصرية، مفروشات أخميم، المنتجات الخشبية، ملح سيوة، المشغولات الفضية، القفاطين الكتانية، والمفروشات المنزلية، وذلك بأسعار مناسبة وجودة متميزة.

هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال المعرض لمدة ثلاثة أيام، من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً، حتى يوم الخميس 14 أغسطس الجاري، مستقبلًا العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي.

