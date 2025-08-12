الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بوزارة التضامن

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

وشهد فعاليات الافتتاح نجلاء صبحي، حرم وزير الخارجية، وعدد من زوجات الدبلوماسيين المصريين، وكان في استقبالهن دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، ورامي عباس، مستشار الوزيرة للمراسم والعلاقات العامة والمعارض.

وتفقد الحضور أجنحة المعرض، مستمعين إلى شرح حول المعروضات التي توظف الخامات المحلية بتصميمات أصيلة تعكس التراث المصري، حيث أشادوا بجودة المنتجات والحرفية العالية.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والعلاقات العامة والمعارض أن المعرض يجسد رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأسر المنتجة، والتسويق لمنتجاتهم، حيث يعد منصة لتمكين الأسر المنتجة، وبما يعزز حضور الصناعات التراثية في السوق المحلي، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال الدمج بين التمكين الاقتصادي والحفاظ على الهوية الثقافية في إطار التنمية المستدامة وإتاحة منتجات مبتكرة عالية الجودة للعاملين بالوزارة والوزارات الاخرى.

وأضاف عباس أن المعرض يشارك به 15 عارضًا يقدمون باقة متنوعة من المنتجات تشمل: السجاد اليدوي بتصميماته المتميزة والألوان الرائعة، الإكسسوارات المطعمة بالأحجار الكريمة، أعمال الزجاج والخوص المزخرف بتصميمات مستوحاة من القرية المصرية،  مفروشات أخميم، المنتجات الخشبية، ملح سيوة، المشغولات الفضية، القفاطين الكتانية، والمفروشات المنزلية، وذلك بأسعار مناسبة وجودة متميزة.

هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال المعرض لمدة ثلاثة أيام، من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً، حتى يوم الخميس 14 أغسطس الجاري، مستقبلًا العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التراث المصرى الاقتصاد الوطنى التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة حرف اليدوية والتراثية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التدخل السريع بوزارة التضامن يتعامل مع حالات لأطفال بلا مأوى في خمس محافظات

التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية داخل مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

تغريم الزمالك بسبب الهتافات وإيقاف الكرتي، عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

الأهلي يعلن التعاقد مع نجم فريق سلة الاتحاد السكندري

اعرف فرصك، قائمة الكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2025 بالمرحلة الثالثة (نظام حديث)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟، داعية إسلامي يجيب (فيديو)

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads