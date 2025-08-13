الأربعاء 13 أغسطس 2025
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض عقوبات على إيران

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، اليوم الأربعاء بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض عقوبات على إيران.

وقبل وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن تل أبيب على أهبة الاستعداد دائما لاحتمالية حدوث هجوم إيراني مفاجئ.

نتنياهو: نستعد لحدوث مفاجأة من إيران


وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "i24 News" العبرية: إن مشروع إيران النووي أُجّل لسنوات طويلة.

وتابع: "كنا نعلم مسبقا أن اليورانيوم لن يتضرر، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب مع أصدقائنا الأمريكيين".

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، أن البلاد تشهد حالة من الاستنفار العسكري، وشهدت خلال الساعات الأخيرة الماضية مناورات جوية للقوات الجوية، وذلك في أعقاب التمرين العسكري المفاجئ الذي نفذته إسرائيل.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن انطلاق تدريبات عسكرية، بشكل مفاجئ، أطلق عليها "طلوع الفجر"، تهدف إلى الوقوف على الاستعدادات لمواجهة أي حرب إقليمية أو شاملة.
 

وذكرت مصادر في إيران أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيراني أقلعت خلال الساعات الماضية من قواعد تبريز وهمدان وأصفهان، باتجاه المناطق الغربية للبلاد، وحلقت فوق أجواء كرج وطهران.

