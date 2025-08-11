إيران: نرحب بأي سلام بين ‎أذربيجان وأرمينيا لكن موقفنا من ممر زنجزور واضح

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الإثنين، إن بلاده ترحب بأي سلام بين ‎أذربيجان وأرمينيا ولكن موقفها من ممر زنجزور واضح.

إيران ترفض إنشاء ممر مدعوم من ترامب عبر أرمينيا يربط نخجوان بأذربيجان

ويوم السبت، قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، إن الجانب الإيراني أعرب عن رفضه لإنشاء ممر مدعوم من ترامب عبر أرمينيا، يربط نخجوان بأذربيجان.

وأشار إلى أن توسيع النفوذ الأمريكي في المنطقة يؤدي إلى توسيع نفوذ الناتو في جنوب القوقاز بأكمله، الأمر الذي قد يشكل "أفعى" بين إيران وروسيا. وأكد ولايتي أن طهران لن تسمح بحدوث ذلك.

الاتفاقيات الموقعة بين أذربيجان وأرمينيا

وقبل وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسمية الممر ضمن الاتفاقيات الموقعة بين أذربيجان وأرمينيا ويوفر وصولًا إلى نخجوان مع الاحترام الكامل لسيادة أرمينيا، سيكون "طريق ترامب".

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا إلهام علييف ونيكول باشينيان: "لم أطلب تسمية الطريق باسمي، لكنه يشرفني حقًّا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.