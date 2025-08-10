الأحد 10 أغسطس 2025
حاولوا اقتحام مركز للشرطة، مقتل شرطي في هجوم مسلح جنوب شرقي إيران

الشرطة الايرانية،
الشرطة الايرانية، فيتو

لقي شرطي في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران مصرعه، بالإضافة إلى مقتل 3 مهاجمين أيضًا، كانوا يحاولون الدخول إلى مركز الشرطة في هذه المنطقة من سيستان بلوشستان، وفق وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأضافت "تسنيم" أن المهاجمين ينتمون إلى جماعة جيش العدل البلوشية التي تتمركز في باكستان وتنشط في جنوب شرقي إيران.

كذلك أفادت بمقتل 3 مهاجمين واعتقال اثنين آخرين.

 
هجمات سابقة في محافظة سيستان بلوشستان


يشار إلى أن محافظة سيستان بلوشستان تقع على مسافة نحو 1200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طهران، وتشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.

وفي 26 يوليو اقتحم مسلحون مبنى محكمة في عاصمة الولاية زاهدان فقتلوا 6 أشخاص على الأقل في هجوم تبناه فيما بعد "جيش العدل"، حسب وكالة فرانس برس.

كما قُتل 10 شرطيين في أكتوبر الماضي فيما وصفته السلطات أيضًا بأنه هجوم إرهابي.

