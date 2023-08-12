السبت 12 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل آيس كريم مانجو، سهل وبسيط ومذاقه لا يقاوم

آيس كريم مانجو، فيتو
آيس كريم مانجو، فيتو

طريقة عمل آيس كريم مانجو، الآيس كريم من المثلجات الشهيرة في فصل الصيف لأنه يرطب الجسم ويساعده فى مقاومة الشعور بحرارة الطقس.

وطريقة عمل آيس كريم مانجو، سهلة وبسيطة خاصة فى موسم المانجو، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل آيس كريم مانجو.

مكونات عمل الآيس كريم:-

2 كوب مانجو بيوريه مثلج

علبة حليب مكثف

كيس كريم شانتيه

طريقة عمل آيس كريم مانجو:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
  • ثم ندخل الخليط الفريزر لمدة 4 ساعات.
  • ثم نخرجها ونضربه بالهاند بليندر جيدا.
  • ثم ندخلها الفريزر مرة أخرى لمدة 5 أو 6 ساعات.
  • ثم نقدمه فى بولات مع تقديمه بالصوصات المختلفة أو قطع المانجو، أو بالمسكرات، حسب الرغبة.

وهذه الطريقة يمكن اتباعها لعمل أنواع الآيس كريم المختلفة مع تغيير المانجو بأى نوع فاكهة حسب الرغبة، حيث يتميز فصل الصيف بتنوع الفاكهة به وجميعها ذات مذاق مميز وممتع.

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ولعمل الآيس كريم بالفانيليا

مكونات عمل آيس كريم بالفانيليا:-

كيس كريم شانتيه

كوب حليب مكثف

نصف كوب لبن حليب

طريقة عمل آيس كريم مانجو، فيتو

طريقة عمل آيس كريم بالفانيليا:-

-نحضر الكريم شانتيه ونضعه فى بولة عميقة ونضيف له الحليب المكثف والحليب المثلج.

-نخفق جيدا بالمضرب الكهربائى حتى تضاعف الكمية وتزداد كمية الكريم شانتيه.

-نضع الخليط فى قالب فريزر ونغطيه برول بلاستيك.

-ثم ندخله الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات على الأقل.

-ثم يقدم بعدها حيث يمكن تزيينه بأى طريقة حسب الرغبة من حيث يمكن تزيينه بالبسكويت أو الشيكولاتة المجروشة أو الفاكهة حسب الرغبة.

-والطريقة السابقة التى ذكرناها هى الآيس كريم بالفانيليا وهى الطريقة العادية.

طريقة عمل آيس كريم بالشيكولاتة 

وأيضا يمكن عمل آيس كريم بالشيكولاتة وذلك بإضافة ربع كوب كاكاو خام للمكونات السابقة مع إصافة القليل من اللبن الحليب، ونخفق جيدا، حتى تتجانس المكونات جيدا ويمكن إضافة قطع الشيكولاتة للآيس كريم وخفقها مع المكونات لتعزيز مذاق الشيكولاتة به.

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طريقة عمل الآيس كريم بالكريمة شانتيه، بنكهات مختلفة

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طريقة عمل الآيس كريم في البيت بالفواكه الصيفية الطبيعية

طريقة عمل آيس كريم أورويو ولوتس

ولعمل آيس كريم الأوريو أو اللوتس، نحضر الحليب المكثف مع اللبن المثلج والكريم شانتيه، ونضيف لهم بسكويت اورويو مطحون أو لوتس مطحون حسب الرغبة، ونستكمل باقى خطوات الآيس كريم السابقة، ويقدم بعدها مع تزيينه بقطع الأوريو أو اللوتس.

 

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