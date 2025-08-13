الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع توتنهام الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 والتي تقام على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام


تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام توتنهام


تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام  عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN sports HD1، وbeIN sports HD2.

 

وكان باريس سان جيرمان توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعدما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون مقابل، ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه.


فيما حقق توتنهام لقب الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد، وهو اللقب الأول له منذ 17 عامًا.

 

 

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان شارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصل للمباراة النهائية، وخسر اللقب أمام تشيلسي الإنجليزي.

 

مفاجأة في قائمة باريس سان جيرمان للسوبر الأوروبي


وأعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي ستخوض لقاء كأس السوبر الأوروبي، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: لوكاس تشوفالييه - ماتفي سوفانوف - ريناتو مارين.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- لوكاس بيرالدو- ماركينيوس- لوكاس هيرنانديز- نونو مينديز- نوهام كامارا- ويليان باتشو

خط الوسط: فابيان رويز- فيتينيا- ليي كانج إن- وارين زايري إيميري.

في الهجوم: كفيتشا كفاراتسخليليا- جونكالو راموس- عثمان ديمبيلي- ديزيري دوي- برادلي باركولا- إبراهيم مباي.

 

وشهدت القائمة خروج الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وفي ذلك في مفاجأة كبرى، ونظرًا لوجود خلاف بينه وبين إدارة النادي الباريسي حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم المقبل.

القائمة النهائية لتوتنهام في السوبر الأوروبي


فيما اختار توماس فرانك المدير الفني لتوتنهام 22 لاعبًا في قائمة الفريق للسوبر القاري، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو، أنطونين كينسكي، براندون أوستن.

خط الدفاع: بيدرو بورو، جيد سبنس، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، كيفين دانسو، ديستيني أودوجي، بن ديفيز.

خط الوسط: جواو بالينيا، إيف بيسوما، آرتشي جراي، رودريجو بنتانكور، لوكاس بيرجفال، بابي ماتار سار.

خط الهجوم: محمد قدوس، برينان جونسون، ويلسون أودوبير، ماتياس تيل، ريتشارليسون، دومينيك سولانكي.

وشهدت غياب 6 لاعبين بسبب الإصابة هم: جيمس ماديسون، رادو دراجوسين، ديان كولوسيفسكي، مانور سولومون، بريان جيل، كوتا تاكاي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان توتنهام الانجليزي باريس سان جيرمان وتوتنهام مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام السوبر الاوروبي كأس السوبر الأوروبي 2025 باريس سان جيرمان ضد توتنهام باريس سان جيرمان أمام توتنهام مباراة باريس سان جيرمان أمام توتنهام دوري ابطال اوروبا الدورى الأوروبي كاس السوبر الاوروبي

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يواجه "طموح" توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

بيان ناري من دوناروما بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان أمام توتنهام

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة سان جيرمان وتوتنهام بالسوبر الأوروبي

استبعاد دوناروما، الإعلان عن قائمة باريس سان جيرمان للسوبر الأوروبي

الأكثر قراءة

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

لغز البلوجر "ياسمين"، فيتو تكشف كواليس وموقع تصوير الفيديوهات المخلة بالشرقية

هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)

التحقيقات: سارة خليفة صنعت 600 كيلو إندازول المخدر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads