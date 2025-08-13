غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي ونسف لمبان سكنية وسط وشمال خان يونس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية مكثفة وقصفًا مدفعيًّا عنيفًا استهدف مناطق متفرقة وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية بشكل كامل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

طائرات عسكرية إسرائيلية تحلق في أجواء قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية بأن القصف جاء متزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة في أجواء المدينة، وسط حالة من الذعر والهلع بين المدنيين، خاصة النساء والأطفال.

تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق من قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية خانقة ونقص حاد في المواد الغذائية والدوائية.

يأتي هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء: إنه تقدم بطلب لتقليص مدة العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، بهدف إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن والعمل على تحرير جميع المحتجزين.



تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن القيادة السياسية والعسكرية تعمل "على مدار الساعة" من أجل تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن استعادة الأسرى المحتجزين تمثل "أولوية وطنية قصوى".

تقليص مدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

وأشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تقليص مدة العمليات لا يعني التراجع عن الأهداف المعلنة للحرب، موضحًا أن "القضاء على التهديدات الأمنية من غزة" لا يزال جزءًا أساسيًّا من الإستراتيجية الإسرائيلية-حسب زعمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.